PRVA REAKCIJA VUČIĆEVIĆA NA ODLUKU REM-A: Sve je neustavno i nezakonito, novo suđenje u ponedeljak (VIDEO)

GLAVNI i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević obratio se nakon što je Savet Regulatornog tela za elektronske medije izrekao televiziji Informer više mera.

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- Kaznene mere su izrečene po 4 tačke. Ukupno u dve kazne 25 dana je zabranjen Kolegijum. Sve je neustavno i nezakonito. Zakazali su novo suđenje za ponedeljak, dobro je što su se zainteresovali zapadni mediji. Imali su ideju da nas poptuno zabrane, za sada to nisu uspeli. Dve tužbe su morali da budu odbačene, a osudili su nas najstrože na 15 dana zabrane Koelgijuma, za neosnovanu tužbu. Sporno je njima što su oni protumačili da smo mislisli na studente, a mislili smo na blokadere. Ali ovo je njihova vlada i demokratija, iako nisu zvanično, onijesu su preuzeli vlast - rekao je Vučićević.

Kaže da borba tek predstoji.

- Ovo nije borba za Informer, ovo je borba za Srbiju i pravo dam islimo drugačije. Evo pobedili ste na izborima, čestitam, vladajte pa da vidimo ša znate, ali nemojte da zabranjujete. Vučić za 14 godina nije zabranio nijednu televiziju, nije nikogan i tužio. A ovi 15-i dan posle pobede idu đonom na medije i hoće da zabrane svako mišljenje. Važno je da se izborimo za pravo da mislimo - kaže Vučićević.

Ističe da neki drugi mediji ne smeju da imaju slobodu da krše zakone, samo zato što su registrovani u Luksemburgu.

- Sloboda medija mora da bude zagarantovana. Razgovarao sam sa Amerikancima o ovome. Tramp je najveći zagovornik slobode štampe u svetu. Njegovi saradnici ne mogu da veruju da neko može da nas zabrani, jer smo rekli politički stav. Promeniće se vlast, pa šta ćete onda, da dođe neko četvrti i kaže ko ne misli kao mi, lustriraćemo vas. To nije demokratija - ističe Vučićević.

Zamenik glavnog i odgovornog urednika Dejan Vukelić je naveo da su kažnjeni jer su upotrebili reč blokaderi za studente, a da niko iz REM-a nije reagovao na televizije Insajder i KTV, što Vučićeve pristalice i ljude sa liste nazivaju sendvičarima, ćacijima, ćacadima.

- E to su vam dvostruki aršini. Ako za druge važi da ih niko ne kažnjava zbog toga, zašto nas kažnjavaju - upitao je Vukelić.