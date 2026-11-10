Evo šta čeka Partizan do zimske pauze i da li može da pobegne iz plej-aut zone

Pred crno- belima je jako težak posao.

FOTO: FK Partizan

Kiksnuli su fudbaleri Partizana protiv Mačve na svom stadionu kada to niko nije očekivao, a gubitak planirana tri boda mogao bi skupo da ih košta. Posle promene na klupi i povratka Aleksandra Stanojevića (53) uspeo je "parni valjak" da se konsoliduje i veže tri pobede zaredom, dve u Superligi i jednu u Kupu Srbije.

Međutim, kada su svi verovali da će se na reprezentativnu pauzu otići sa maksimalnim učinkom u ovom mini-ciklusu, usledilo je novo razočaranje za navijače. Crno-beli su dozvolili ekipi sa dna tabele da ih savlada usred Humske sa 2:1, čime su napravili dva koraka unazad i ponovo sebe doveli u jako tešku situaciju.

Vratili su se Beograđani na deseto mesto na tabeli, imaju na kontu 17 bodova, a ispred njih su Mladost sa 18, Novi Pazar sa 19, Čukarički sa 22... Zbog obaveza nacionalnih timova, slede dve nedelje pauze, koje će Stanojević sa svojim saradnicima morati maksimalno da iskoristi kako bi spremili tim za ono što sledi u finišu jesenjeg dela sezone.

Za očekivati je da se od povreda oporave krilni ofanzivci Demba Sek (25) i Čaka Traore (21), koji bi trebali da zaoštre konkurenciju, ali i da ostali igrači podignu nivo forme i prihvate ideje i zamisli novog kormilara. Pre svega, to se odnosi na odbranu, koja je prilično porozna, ali i na igru u ofanzivi, jer se promašuje veliki broj prilika i završnica nije dobra.

FOTO: FK Partizan

Imaće stručni štab priliku da na prijateljskom meču sa bratskim PAOK-om u Solunu (14. novembar) šansu pruži momcima sa manjom minutažom, zbog izostanka nekoliko reprezentativaca. Posle toga dolaze tri utakmice, koje će biti od ogromnog značaja za Partizan.

Prva u nizu je gostovanje u Loznici protiv IMT-a, koji je i nagovestio rezultatsku krizu crno-belih na startu sezone. Popularni "traktoristi" su 2. avgusta, u okviru 3. kola domaćeg prvenstva, uspeli na JNA da slave sa 2:1, a njihov visok plasman i četvrto mesto na tabeli dokazuju da to nije bila slučajnost.

Nakon toga, "parni valjak" će dočekati niški Radnički, koji je takođe u jako lošoj situaciji. Pretposlednja pozicija, a potom i promena uprave, pokazatelj su ozbiljnih problema na "Čairu", gde su crno-beli 28. oktobra slavili sa 3:2, upravo na povratničkom debiju Stanojevića.

Pred sam odlazak na zimski odmor sledi još jedno teško gostovanje, ovog puta u Kragujevcu. Mnogo puta je Radnički, pogotovo sa trenerom Feđom Dudićem na klupi, znao da zagorča život Partizanu. Radovao se i 16. avgusta u Humskoj, u okviru 5. kola, ali kada je reč o duelima na stadionu "Čika Dača", tamo Beograđani imaju čak devet trijumfa zaredom, tačnije nije poražen nijednom u 21. veku.

Plasman obezedio Sofascore