Svet

ZAVRŠENO POLAGANJE ZAKLETVE POSLANIKA KNESETA: Počinje rad novog saziva parlamenta

Танјуг

10. 11. 2026. u 17:46

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NAKON što je svih 120 članova izraelskog parlamenta pojedinačno položilo zakletvu, sekretar Kneseta uputio je najbolje želje 26. sazivu parlamenta, što je propraćeno aplauzom i označilo zvanični početak rada novog saziva parlamenta.

ЗАВРШЕНО ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ ПОСЛАНИКА КНЕСЕТА: Почиње рад новог сазива парламента

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Četiri poslednja poslanika koja su položila zakletvu su novi članovi Kneseta, a troje njih ima duboke lične veze sa događajima od 7. oktobra, prenosi Tajms of Izrael.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Među njima je Šira Šapiro iz stranke Jašar, čiji je sin Aner ubijen tokom napada 7. oktobra, Šaron Šarabi iz stranke Izrael Bejtenu, čija su braća Eli i Josi oteta iz kibuca Be'eri, pri čemu je Josi ubijen tokom zatočeništva, kao i Noam Tibon, poslanik stranke Jašar i bivši general, koji je 7. oktobra otišao u Nahal Oz kako bi spasao svog sina i njegovu porodicu.

Lider stranke Jašar Gadi Ajzenkot, kome je poveren zadatak da formira novu vladu Izraela, izjavio je da se ta zemlja nalazi na prekretnici u oblasti bezbednosti, strategije, ekonomije i međunarodnih odnosa, dodajući da su ovo "možda jedni od najtežih dana za Izrael od njegovog osnivanja".

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