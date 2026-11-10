ZAVRŠENO POLAGANJE ZAKLETVE POSLANIKA KNESETA: Počinje rad novog saziva parlamenta
NAKON što je svih 120 članova izraelskog parlamenta pojedinačno položilo zakletvu, sekretar Kneseta uputio je najbolje želje 26. sazivu parlamenta, što je propraćeno aplauzom i označilo zvanični početak rada novog saziva parlamenta.
Četiri poslednja poslanika koja su položila zakletvu su novi članovi Kneseta, a troje njih ima duboke lične veze sa događajima od 7. oktobra, prenosi Tajms of Izrael.
Među njima je Šira Šapiro iz stranke Jašar, čiji je sin Aner ubijen tokom napada 7. oktobra, Šaron Šarabi iz stranke Izrael Bejtenu, čija su braća Eli i Josi oteta iz kibuca Be'eri, pri čemu je Josi ubijen tokom zatočeništva, kao i Noam Tibon, poslanik stranke Jašar i bivši general, koji je 7. oktobra otišao u Nahal Oz kako bi spasao svog sina i njegovu porodicu.
Lider stranke Jašar Gadi Ajzenkot, kome je poveren zadatak da formira novu vladu Izraela, izjavio je da se ta zemlja nalazi na prekretnici u oblasti bezbednosti, strategije, ekonomije i međunarodnih odnosa, dodajući da su ovo "možda jedni od najtežih dana za Izrael od njegovog osnivanja".
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