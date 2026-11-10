ZAVRŠENO POLAGANJE ZAKLETVE POSLANIKA KNESETA: Počinje rad novog saziva parlamenta

NAKON što je svih 120 članova izraelskog parlamenta pojedinačno položilo zakletvu, sekretar Kneseta uputio je najbolje želje 26. sazivu parlamenta, što je propraćeno aplauzom i označilo zvanični početak rada novog saziva parlamenta.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Četiri poslednja poslanika koja su položila zakletvu su novi članovi Kneseta, a troje njih ima duboke lične veze sa događajima od 7. oktobra, prenosi Tajms of Izrael.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Među njima je Šira Šapiro iz stranke Jašar, čiji je sin Aner ubijen tokom napada 7. oktobra, Šaron Šarabi iz stranke Izrael Bejtenu, čija su braća Eli i Josi oteta iz kibuca Be'eri, pri čemu je Josi ubijen tokom zatočeništva, kao i Noam Tibon, poslanik stranke Jašar i bivši general, koji je 7. oktobra otišao u Nahal Oz kako bi spasao svog sina i njegovu porodicu.

Lider stranke Jašar Gadi Ajzenkot, kome je poveren zadatak da formira novu vladu Izraela, izjavio je da se ta zemlja nalazi na prekretnici u oblasti bezbednosti, strategije, ekonomije i međunarodnih odnosa, dodajući da su ovo "možda jedni od najtežih dana za Izrael od njegovog osnivanja".