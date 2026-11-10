BROJ POGINULIH U BUGARSKOJ PORASTAO: U lančanim sudarima stradalo 12 osoba, sutra dan žalosti

U DVA velika lančana sudara na bugarskom auto-putu Trakija 12 ljudi je poginulo, a više od 50 povređeno, rekao je danas premijer Rumen Radev.

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On je najavio da će u sredu, 11. novembra na teritoriji cele zemlje biti proglašen Dan žalosti u znak sećanja na poginule, prenela je agencija BTA.

Premijer je izrazio saučešće porodicama preminulih i rekao da će posetiti povređene u bolnicama.

Prema podacima Ministarstva zdravlja, 51 osoba je prevezena u zdravstvene ustanove u Slivenu, Jambolu i Burgasu, a njih 13 njih teško povređeno.

U opštinama Straldža, Tundža i Jambol proglašeno je delimično vanredno stanje zbog teških lančanih nesreća na auto - putu Trakija.

Dve nesreće dogodile su se u oba smera na auto-putu u regionu Jambol, a u njima je učestvovalo ukupno 86 vozila.

Zvaničnici su saopštili da je uzrok udesa bila gusta magla. Ministar unutrašnjih poslova Ivan Demerdžijev kazao je da je u trenutku nesreće vidljivost bila 70 - 80 metara.

- Magla se naglo zgusnula i automobili u traci prema Burgasu su se za kratko vreme nagomilali. Verovatno se nesreća u suprotnom smeru desila jer su vozači usporili da bi videli šta se dešava u drugoj traci - kazao je ministar.

Nacionalna istražna služba preuzeće istragu zbog ozbiljne prirode nesreća, saopštio je okružni tužilac Jambola Dojčin Dojčev i dodao da su otvorena dva pretkrivična postupka, po jedan za svaku nesreću.

Prvi poziv hitnoj službi primljen je oko 7.10 časova po lokalnom vremenu, a ubrzo nakon toga usledila je prijava o drugom incidentu na istom putu, ali u suprotnom smeru.