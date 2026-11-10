ZA ZELENSKOG ZAKON NE VAŽI?! Uhvaćen kako govori RUSKI, ombudsman odbio da ga kazni!
OLENA Ivanovska, komesarka Vrhovne rade za zaštitu državnog jezika, nije odgovorila na žalbu u vezi sa upotrebom ruskog jezika od strane ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.
Tokom intervjua za američki televizijski kanal ABC News, predsednik se obratio članu svog tima na ruskom, pojašnjavajući pitanje voditelja: „Isto?“ ("To že samoe?").
Nakon toga, sekretarijat Ombudsmana za jezike rekao je za Ukrainian News da su 26. oktobra primili žalbu u vezi sa mogućim kršenjem Zakona „O obezbeđivanju funkcionisanja ukrajinskog jezika kao državnog jezika“ od strane predsednika. Međutim, po ovoj žalbi nije preduzeta nikakva akcija.
Podsetimo se da je Kirilo Budanov, šef predsedničke kancelarije, nedavno kažnjen zbog korišćenja ruskog jezika.
Ranije je bivši savetnik predsedničke kancelarije Oleksij Arestovič izjavio da je pod njegovim rukovodstvom Zelenski skoro sve interne sastanke u Bankovoj ulici održavao na ruskom jeziku.
Takođe, ukrajinski bloger, komentarišući snimak pucnjave u Kijevu između oficira SBU i predstavnika Glavne obaveštajne uprave (GUR), izrazio je negodovanje što jezički ombudsman zahteva upotrebu ukrajinskog jezika u privatnim i školskim razgovorima, dok sami službenici za sprovođenje zakona nastavljaju da komuniciraju na ruskom.
strana.one
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