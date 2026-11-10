PORTUGAL ZATVARA ŠKOLE, ŠPANIJA EVAKUISALA GRAĐANE: Oluja Čarls stiže na Iberijsko poluostrvo, sve ekipe u pripravnosti

PORTUGALSKA Vlada je naredila zatvaranje škola i javnih ustanova u sredu i apelovala na građane da ostanu u zatvorenom prostoru gde je god moguće, nakon najave meteoroloških službi da se približava oluja Čarls koja donosi udare vetra i do 150 kilometara na sat.

Foto: Tanjug/National Oceanic and Atmospheric Administration via AP

- Biće veoma teških trenutaka u kojima će spasavanje biti neophodno - izjavio je portugalski ministar unutrašnjih poslova Luis Neves, prenosi Rojters.

On je najavio mere koje uključuju stavljanje svih hitnih službi i vojnih jedinica u pripravnost.

U Španiji, 3.000 stanovnika grada Pjedralaves je evakuisano u utorak, a vlasti su upozorile na opasnost od prelivanja brane Orkaho.

Do sada nisu zabeležene povrede ili prekidi u snabdevanju električnom energijom.

Španska meteorološka služba AEMET upozorila je da bi delovi provincija Kaseres i Avila mogli da primiju više od 120 milimetara kiše za 12 sati u utorak i sredu, što povećava rizik od poplava.

U saopštelju se dodaje da će olujni vetrovi preći jačinu od 130 kilometara na sat na Kanarskom ostrvu La Palma u sredu.

Portugal i Španija su u nedelju pogođene olujom Bruno, a u pojedinim oblastima su prijavljene poplave.

U januaru i februaru ove godine Iberijsko poluostrvo je pogođeno nizom oluja koje su uništile hiljade domova, puteve i izazvale teške ekonomske gubitke.

(Rojters)