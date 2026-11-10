OSAM BOMBI, TAJNO SKLADIŠTE I NAREDBA IZ KIJEVA: FSB munjevito sprečio teroristički napad na rusko vojno lice!

PRIPADNICI FSB-a priveli su 69-godišnjeg ruskog državljanina u Krasnodarskom kraju koji je umešan u veleizdaju jer je planirao teroristički napad na vojno lice po naređenju Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), saopštila je Federalna služba bezbednosti (FSB).

foto: UFSB po Moskve i Moskovskoй oblasti / Zuma Press / Profimedia

Prema navodima FSB-a, ruski državljanin, koji poseduje dozvolu za boravak u Ukrajini, kontaktirao je oficira SBU u Kijevu 2025. godine. Napominje se da je stigao u Krasnodarski kraj po naređenju svog rukovodioca kako bi izvršio izviđanje obale Crnog mora radi prenosa informacija neprijatelju u cilju planiranja napada SBU na ruske položaje pomoću dronova i bespilotnih čamaca, izjavio je operativac FSB-a.

Takođe, osumnjičeni je dobio zadatak da pripremi sabotažu i teroristički napad na vojno lice Oružanih snaga Rusije, za šta su mu date koordinate skrivenog skladišta sa daljinskim eksplozivnim napravama.

Kako je muškarac ispričao tokom ispitivanja, njegov rukovodilac mu je naredio da ode u Rostov na Donu i napravi nekoliko fotografija.

Nakon toga, otišao je u Gorjači Ključ, gde je bilo osam eksplozivnih naprava u skladištu u blizini groblja. Muškarac je rekao da je trebalo da ih postavi u Rostovu na Donu.

Istražni odsek FSB za Krasnodarski kraj pokrenuo je krivični postupak protiv osumnjičenog za krivično delo izdaje.

FSB upozorava građane na činjenicu da ukrajinske službe bezbednosti nastavljaju aktivnu potragu za potencijalnim počiniocima terorističkih napada i sabotaža usmerenih na nanošenje štete državi.

- Sva lica koja pristanu da pomažu neprijatelju biće identifikovana, procesuirana i kažnjena u skladu sa zakonom - upozorava FSB.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja