NESTOROVIĆ O STUDENTSKOJ LISTI: Mislio sam da to ne može da prođe, ali smetnuo sam sa uma da nisu bili ni rođeni za vreme 5. oktobra
GOVOREĆI o studentima na ulicama i poređenjima sa ranijim političkim prevratima, Nestorović je ocenio da mlađe generacije ponavljaju istorijske zablude samo zato što nemaju svest o tome kako su se slični procesi završavali u prošlosti.
Lider pokreta "Mi - Snaga naroda" dr Branimir Nestorović govorio je za Kurir televiziju. Između ostalog on je izneo svoje mišljenje o Studentskoj listi.
"Nemam razloga ni da branim ni da napadam studentski pokret"
Odgovarajući na pitanje voditeljke o sve primetnijem smirivanju tenzija i mogućnosti da dođe do unutrašnjeg dijaloga i pomirenja u duboko polarizovanom društvu, Nestorović ističe da je trenutni rascep nametnut sa strane kroz pažljivo vođen narativ.
- Atmosfera jeste splasnula, a u društvu mora doći do pomirenja. Često kažem da je optimista samo neobavešteni pesimista, ali ovde je svesno kreiran veštački narativ koji se forsira još od protesta 'Srbija protiv nasilja'. Imali smo niz neuobičajenih i tragičnih incidenata, poput masovnog ubistva u 'Ribnikaru', koji nisu svojstveni našem društvu - na šta ukazuju i pretpostavke da iza svega stoje strane službe i stvorena je duboka polarizacija.
Govoreći o studentima na ulicama i poređenjima sa ranijim političkim prevratima, Nestorović je ocenio da mlađe generacije ponavljaju istorijske zablude samo zato što nemaju svest o tome kako su se slični procesi završavali u prošlosti.
- Nemam razloga ni da branim ni da napadam studentski pokret - nastojim da budem objektivan kao neko ko ostaje aktivan u politici. Reč je o širokoj grupaciji ubeđenih mladih ljudi. Mislio sam da takav scenario više ne može da prođe, ali sam smetnuo s uma da ti mladi nisu bili ni rođeni za vreme 5. oktobra. Nisu doživeli vreme kada se ponavljalo 'Gotov je, samo da padne Milošević' i kada su političari, poput mog komšije Vladana Batića, tvrdili da 'čeka šest milijardi evra i da ćemo živeti kao Švajcarci.
(Alo/Kurir)
Preporučujemo
SAVET REM-A IZREKAO MERE ZA TV INFORMER: Zabranjena emisija "Kolegijum" na 25 dana
10. 11. 2026. u 07:53 >> 17:02
Gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević podnela ostavku
10. 11. 2026. u 09:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)