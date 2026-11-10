Novi ozbiljan udarac za Paunovića: Srbija bez jednog od najboljih na Nemačku i Grčku
Selektor od ranije ne može da računa na Dušana Vlahovića, Strahinju Pavlovića i Filipa Kostića. Sada je ostao bez još jednog igrača koji bi se najverovatnije našao u startnoj postavi.
Selektor "orlova" Veljko Paunović ostao je bez još jednog fudbalera pred novembarske utakmice reprezentacije Srbije, pošto je Aleksandar Stanković zbog povrede napustio pripreme u Staroj Pazovi i neće biti na raspolaganju za duele sa Nemačkom (13. novembar) i Grčkom (16. novembar).
Vezista Intera osetio je bol u predelu desne prepone tokom treninga u ponedeljak. Nakon pregleda i dodatne dijagnostike, lekarska služba nacionalnog tima utvrdila je povredu mišića primicača desne natkolenice.
Fudbalski savez Srbije potvrdio je da je, u dogovoru sa stručnim štabom i italijanskim klubom, odlučeno da se Stanković vrati u Inter, gde će nastaviti oporavak.
"Aleksandar Stanković zbog povrede morao je da napusti kamp reprezentacije Srbije u Staroj Pazovi i neće konkurisati za predstojeće utakmice Lige nacija protiv Nemačke i Grčke. Vezni fudbaler Intera osetio je u ponedeljak, tokom treninga, bol u predelu desne prepone. Lekarska služba našeg „A” tima obavila je klinički pregled i dodatnu dijagnostiku, nakon čega je danas konstatovana povreda mišića primicača desne natkolenice. U dogovoru sa stručnim štabom naše reprezentacije i klubom, odlučeno je da se Stanković vrati u Inter i nastavi sa procesom oporavka", piše u saopštenju FSS.
Ovo je novi problem za Paunovića, koji je već ostao bez Dušana Vlahovića, Strahinje Pavlovića i Filipa Kostića. Selektor Srbije tako će imati dodatne kadrovske brige pred duele sa Nemačkom na Marakani i Grčkom u Volosu.
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