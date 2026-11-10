Košarka

Samo Luka Dončić i Vilt Čemberlejn - I niko drugi u istoriji NBA lige

У. Ћ.

10. 11. 2026. u 21:38

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Trenutno prvi kandidat u trci za MVP-a najjače lige sveta nastavlja da obara granice.

Само Лука Дончић и Вилт Чемберлејн - И нико други у историји НБА лиге

AP Photo/Jayne-Kamin-Oncea

Luka Dončić nastavlja da pomera granice u NBA ligi.

Slovenački as vratio se na parket posle propuštenog meča u Detroitu i sa 32 poena predvodio Los Anđeles Lejkerse do pobede nad Atlantom rezultatom 124:114, a njegov učinak na početku sezone već ga svrstava među najefikasnije košarkaše u istoriji takmičenja.

Dončić je u prvih deset utakmica sezone 2026/27. postigao ukupno 393 poena (39,3 poena u proseku), što je treći najbolji učinak u istoriji NBA lige za taj broj odigranih mečeva.

Ispred njega nalazi se samo Vilt Čemberlejn, koji je u sezonama 1961/62. i 1962/63. postigao 496, odnosno 529 poena.

Lejkersi su posle trijumfa u Atlanti stigli do deset pobeda uz samo dva poraza i nalaze se na čelu zapadne konferencije. Uz sjajne individualne brojke i rezultate ekipe, Dončić se već na početku takmičarske godine nameće kao jedan od glavnih kandidata (trenutno je prvi u trci) za MVP priznanje. 

Pored velikog broja poena, Luka beleži i 7,9 asistencija i 7,8 skokova po utakmici.

Standings provided by Sofascore

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