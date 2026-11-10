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RASTE BROJ STRADALIH, OBJAVLJEN SNIMAK NESREĆE IZ VAZDUHA: Oglasio se MUP o lančanom sudaru u Bugarskoj, sumnja se da su ovo uzroci tragedije

Д.К.

10. 11. 2026. u 12:31

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POKLAPANjE lokacija na kojima su se dogodile dve nesreće verovatno je posledica toga što su vozačima pažnju odvukli incidenti koji su se dogodili u neposrednoj blizini.

РАСТЕ БРОЈ СТРАДАЛИХ, ОБЈАВЉЕН СНИМАК НЕСРЕЋЕ ИЗ ВАЗДУХА: Огласио се МУП о ланчаном судару у Бугарској, сумња се да су ово узроци трагедије

Foto: Printskrin Iks @JazzBulgaria

Prva saobraćajna nesreća dogodila se na kolovoznoj traci u smeru ka Burgasu, gde je teretno vozilo preprečilo put autobusu koji je prevozio putnike,  piše portal 24chasa.bg.

Nakon toga je iza autobusa došlo do sudara sa drugim kamionom koji je prevozio žito, a u zadnji deo tog vozila udario je putnički automobil. To je izjavio vršilac dužnosti glavnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske Ljubomir Nikolov.

Svi poginuli nalazili su se na ovoj strani auto-puta.

Pretpostavlja se da je do lančanog sudara došlo usled iznenadne pojave guste magle.

U nesrećama su učestvovala ukupno 86 vozila, od čega 63 na kolovoznoj traci u smeru ka Burgasu i 23 na suprotnoj strani auto-puta.

Na licu mesta poginulo je 10 osoba, dok je još jedna preminula u bolnici, izjavio je zamenik ministra unutrašnjih poslova Kalojan Kalojanov.

U zdravstvenim ustanovama u oblasti Sliven zbrinuto je 28 povređenih, u oblasti Jambol 16, dok je u Burgasu hospitalizovano još šest osoba.

-Pretpostavljamo da je do nesreće na kolovoznoj traci u smeru ka Sofiji došlo po istom mehanizmu, dok je poklapanje mesta na kojima su se dogodila oba sudara verovatno posledica odvraćanja pažnje vozača zbog nesreće koja se dogodila u neposrednoj blizini - objasnio je Nikolov.

On je naveo da su svi povređeni prevezeni u bolnice. Pretpostavlja se da će jedna od

povređenih osoba u Burgasu biti transportovana vojnim avionom "Spartan". Nekoliko osoba nalazi se na odeljenju intenzivne nege. Prema dosadašnjim informacijama, među povređenima i poginulima nema dece.

Glavni sekretar policije najavio je da će biti razmotrena mogućnost unapređenja horizontalne saobraćajne signalizacije na deonicama na kojima se često pojavljuje magla.

- Detaljno ćemo ispitati čitavu saobraćajnu nesreću - dodao je on.

Nakon prijave o nesreći, po njegovom nalogu aktivirana je operacija "Spasi".

U dve teške saobraćajne nesreće koje su jutros dovele do zatvaranja auto-puta "Trakija", u blizini petlje Zimnica u oblasti Jambol, nije bilo povređene niti stradale dece.

Bugarski premijer Rumen Radev saopštio je da je broj poginulih dostigao 11, dok je 48 osoba povređeno.

Na mestu nesreće prisutan je veliki broj policajaca, ekipa Hitne pomoći i 17 vatrogasnih jedinica.

Autoput "Trakija" i dalje je zatvoren u oba smera na području Jambola, a vidljivost je i dalje smanjena, saopštila je Agencija za putnu infrastrukturu (API).

(Telegraf)

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