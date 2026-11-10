JEDNOM ODREĐEN PRITVOR, DVOJICI IZREČENA MERA: Saslušana trojica osumnjičenih za pomaganje u zloupotrebi

REŠENjEM sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Novom Sadu, osumnjičenom za pomaganje u zloupotrebi službenog položaja D.Đ. određen je pritvor do 30 dana.

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Ova mera, kako su naveli u Višem sudu u Novom Sadu, osumnjičenom je izrečena zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi mogao ometati postupak uticanjem na svedoke.

Osumnjičenima za isto krivično delo V.Đ. i M.D. određena je mera zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja sa svedocima od tri meseca. Oni su saslušani u roku od 48 časova od zadržavanja.

Dan ranije, odnosno 9. novembra, posle saslušanja na predlog Višeg javnog tužilaštva, sudija za pethodni postupak Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije novosadskog Višeg suda, osumnjičenima za zloupotrebu službenog položaja M.G. i U.T. je određen pritvor do 30 dana, zbog osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogli ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogli ponoviti krivičn delo. Osumnjičenoj za pranje novca T.J. određena je mera zabrane prilaska, sastajanja i komuniciranja sa svedocim u trajanju od tri meseca.

Šestoro osumnjičenih su, podsećamo, uhapšeni 8. novembra na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, dok se za jednom osobom traga.

Utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni M.G. i U.T., kao direktori javnog preduzeća „Inđija put“ Inđija, od 2023. do 2025. godine, iskoristili službeni položaj i omogućili sprovođenje javnih nabavki za radove obeležavanja i postavljanja saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Inđija, u kojima je unapred dogovoren ponuđač. Oni su suprotno kriterijumima javne nabavke zaključili ugovore sa izabranim ponuđačem i naložili isplatu od 26.961.059,30 dinara za ugovorene radove, iako su znali da ti radovi nisu izvedeni.

- Osumnjičeni Đ.V., Đ.D. i D.M. terete da su im u tome pomogli sačinjavanjem, potpisivanjem i overom tehničke dokumentacije neistinite sadržine, na osnovu koje je izvršena navedena isplata, a osumnjičena T.J. da je držala novac koji je isplaćen na osnovu fiktivnih faktura o navodno izvršenom prometu građevinske usluge, iako je znala da novac potiče od kriminalne delatnosti- navodi se u saopštenju novosadskog Višeg javnog tužilaštva.