Crvena zvezda ostala bez čak 12 igrača, Partizanu fale šestorica
Reprezentativna pauza okrnjila sastave večitih rivala.
Koliko god da treneri srpskih klubova ponekad jedva čekaju obaveze nacionalnog tima, kako bi dobili dodatno vreme za odmor, oporavak i treninge, toliko nekima i ne prija pauza, jer ostaju bez velikog broja igrača. Upravo takva je situacija sa Crvenom zvezdom i Partizanom, čiji će kormilari u naredne dve sedmice morati da rade bez glavnih nosioca timova.
Aktuelni šampion ne može da računa na čak 12 prvotimaca. Šef struke Albert Rijera moraće da sprema ekipu bez štopera Stefana Gudelja i ofanzivnih vezista Vladimira Lučića i Vasilija Kostova, koji su dobili poziv selektora Srbije Veljka Paunovića.
Takođe, u našoj omladinskoj selekciji obaveze čekaju Dimitrija Šarića, dok će u kadetskoj biti Savo Radanović, Matej Strika i Andrej Sibinović.
Kada je reč o internacionalcima, Matej Gaštarov se sprema za izazove u Ligi nacija sa Severnom Makedonijom, a isto važi i za Kristijana Balova (Bugarska) i Loizosa Loizua (Kipar). Kvalifikacije za Afrički kup nacija sa Gambijom igraće Mahmudu Bađo, dok će za mladu reprezentaciju Južne Koreje nastupati Je Gon Kim.
S druge strane, trener crno-belih Aleksandar Stanojević (53) neće na raspolaganju imati šestoricu igrača. Kapiten Nikola Simić je ponovo u "A" selekciji, u sastavu mlade je Nemanja Trifunović, dok je u omladinskoj mesto našao Stefan Petrović.
Ovog puta je poziv selektora Crne Gore Mirka Vučinića dobio samo ofanzivni vezista Milan Vukotić, dok za defanzivca Stefana Milića sada nije bilo mesta, a za U-21 igraće Aleks Zeković. U istom uzrastu, samo u dresu Austrije, nastupaće napadač Erik Kojzek.
Zanimljivo, za razliku od prethodnih nekoliko puta, sada u Humsku nisu stigli pozivi od selektora za Milana Aleksića i Bogdana Kostića, ali zato je Dušan Jovanović iz Teleoptika na spisku Slađana Nikolića i omladinske selekcije Srbije.
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