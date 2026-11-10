"IZA MENE SU BILA ČETIRI VOZILA, KAMIONI, NE ZNAM KAKO SAM IZVUKAO ŽIVU GLAVU!" Potresno svedočenje očevica stravičnih sudara u Bugarskoj

STRAVIČNI lančani sudari na auto-putu Trakija u Bugarskoj odneli su 12 života, dok je oko 50 ljudi povređeno u jednoj od najtežih saobraćajnih tragedija u zemlji.

Foto: Tanjug/Bulgarian News Agency via AP

U dve nesreće, koje su se dogodile u utorak ujutru u uslovima izuzetno guste magle, učestvovalo je više od 70 automobila i kamiona, a očevici su opisali dramatične trenutke u kojima su pokušavali da izvuku povređene iz smrskanih i zapaljenih vozila.

Jedan od preživelih vozača ispričao je za Rojters da ni sam ne zna kako je uspeo da izbegne smrt, dok su se iza njega sudarala teška teretna vozila.

Drone footage reveals the horrifying scale of the tragedy on Bulgaria’s Trakia Motorway. Over 50 vehicles, including cars and trucks, were involved in the massive pile-up, leaving at least 12 people dead and dozens injured. One of Bulgaria’s deadliest road disasters. 😭 https://t.co/NfyVJyGotH — edna bъlgarka (@transbulgaria) November 10, 2026

"Što se mene tiče, iza mene su bila četiri vozila, kamioni, i ne znam kako sam se izvukao niti šta se dogodilo, ali na kraju, hvala Bogu, još sam živ", rekao je potreseni očevidac.

Drugi svedok, koji je učestvovao u spasavanju muškarca iz zapaljenog vozila, ispričao je kako je reagovao kada je video šta se dogodilo.

"Izašao sam iz automobila, potrčao napred i izvukao tog čoveka", rekao je on, navodeći da je vidljivost bila izuzetno loša zbog guste magle.

Još jedan očevidac opisao je razmere tragedije rečima:

"Mnogo, mnogo ljudi je poginulo."

Dvanaest mrtvih i oko 50 povređenih

Bugarski premijer Rumen Radev potvrdio je da je u dva lančana sudara na auto-putu Trakija, u jugoistočnom delu zemlje, poginulo 12 ljudi.

Ministarka zdravlja Katja Ivkova saopštila je da je 11 osoba izgubilo život na mestu nesreće, u blizini grada Zimnica, dok je još jedna osoba kasnije podlegla povredama u bolnici.

Oko 50 povređenih prevezeno je u zdravstvene ustanove.

Guverner Slivenske oblasti Mihail Kašerov izjavio je da je u sudarima učestvovalo više od 70 vozila, prenela je bugarska državna novinska agencija BTA.

Prema preliminarnim informacijama, prvi sudar dogodio se na kolovoznoj traci u pravcu istoka, a najverovatniji uzrok bila je gusta magla koja je značajno smanjila vidljivost.

Drugi lančani sudar dogodio se na suprotnoj strani auto-puta, u pravcu Sofije. Nadležni smatraju da je i njega verovatno izazvala magla, uz dodatni faktor odvraćanja pažnje vozača zbog prve nesreće.

Direktor putne administracije Galin Kostov upozorio je da brzina kretanja vozila nije bila prilagođena vremenskim uslovima i mokrom kolovozu.

Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. 😭 https://t.co/AYu4pjvqaL — edna bъlgarka (@transbulgaria) November 10, 2026

Auto-put Trakija, koji povezuje Sofiju sa crnomorskom obalom, ostaje zatvoren dok se ne završi uklanjanje oštećenih vozila i raščišćavanje mesta nesreće.

Spasioci se probijali do povređenih, magla sprečila upotrebu helikoptera

Guverner Jambolske oblasti Georgi Čalakov naveo je da su prve informacije o nesreći stigle u 7.10 časova po lokalnom vremenu.

Povređeni su vozilima Hitne pomoći transportovani u bolnice u oblastima Jambol, Sliven i Burgas.

Spasilačke ekipe morale su da uklanjaju delove zaštitne ograde kako bi mogle da priđu unesrećenima i izvuku ih iz vozila.

Gusta magla dodatno je otežala intervenciju, jer helikopteri nisu mogli da budu korišćeni za evakuaciju.

Premijer Rumen Radev, koji je u trenutku tragedije bio domaćin predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, prekinuo je konferenciju za novinare čim je saznao za nesreću i otišao na mesto događaja.

Zbog velikog broja žrtava, Radev je proglasio sredu danom nacionalne žalosti u Bugarskoj.

(Kurir.rs/BBC)