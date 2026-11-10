Austrijanci pozvali čak 5 igrača sa prezimenom na "ić", a dvojica su iz Superlige Srbije

Zanimljiv spisak mlade fudbalske reprezentacije.

FOTO: FK Radnički Kragujevac

Navikli smo da često vidimo fudbalere poreklom iz Srbije kako nastupaju za reprezentacije drugih zemalja, ali Austrijanci su na dobrom putu da postanu rekorderi po tom pitanju. Naime, selektor tamošnje selekcije do 21 godine Peter Perhtold je za okupljanje u ovom ciklusu pozvao čak petoricu igrača sa naših prostora, odnosno čija se prezimena završavaju na "ić".

Reč je o tandemu golmana, Stefanu Blaževiću (19) i Nikoli Šarčeviću (19), štoperu Petru Markoviću (20) i ofanzivcima Luki Izrediću (20) i Jovanu Živkoviću (20). Pred njima je period kada će pokušati da se nametnu stručnom štabu za naredne akcije, a zanimljivo da dvojica momaka dolaze direktno iz Superlige Srbije.

Naime, Izderić je rođen u Novom Pazaru, a u februaru prošle godine došao je u niški Radnički iz omladinskog tima Salernitane. Odrastao je i fudbalski se školovao upravo u Austriji, tako da poseduje dvojno državljanstvo.

Talentovani vezista je dosad odigrao 42 utakmice za čuvene "meraklije", postigao je dva gola, uz tri asistencije. Ugovor mu važi do leta 2028, a trenutna vrednost na tržištu mu je oko milion evra.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images Luka Izderić

S druge strane, Živković brani boje drugog Radničkog, onog iz Kragujevca. Došao je letos iz mađarskog Đera na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa, a prethodno je bio u mlađim kategorijama Admire i bečkog Rapida. Rođen je u Beču, ima i srpski pasoš, a igra na poziciji desnog krila. U ovoj sezoni je upisao 14 nastupa, dao je jedan pogodak i imao dve asistencije.

Što se tiče Blaževića i Šarčevića, smatraju ih velikim talentima, zbog čega su i prebačeni iz omladinske selekcije. Stefan je član Austrije, nedavno je i produžio ugovor, dok je Nikola ovog leta pojačao Salcburg i potpisao ugovor do 2029. Nema previše podataka o njihovom poreklu, obojica su rođeni u Beču, ali jasno je da vuku korene sa naših prostora.

FOTO: FK Radnički Kragujevac Jovan Živković

Isto kao i Marković, koji takođe ima dvojno državljanstvo, a rođen je u Beču. Počeo je karijeru u klubu koji okuplja našu dijasporu u Austriji, a letos je prešao u Grac. Visoki defanzivac je prethodno bio u mladom timu italijanske Bolonje, a zanimljivo da, iako nose isto prezime, nije u srodstvu sa supertalentovanim štoperom Vasilijem Markovićem (18), koji je nedavno debitovao za "A" selekciju Austrije.