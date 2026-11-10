SVAĐA PRERASLA U PUCNJAVU, SVE ZAVRŠILO EKSPLOZIJOM: Ima mrtvih i ranjenih, dramatični prizori na ulicama Ovijeda (VIDEO)
JEDAN policajac je poginuo, a drugi je teško povređen u eksploziji improvizovane naprave u stambenoj zgradi u Ovijedu u Španiji, nakon što su reagovali na prijavu o pucnjavi u kojoj je ranjena 17-godišnja devojka, saopštili su danas policijski izvori.
Incident je počeo rano jutros svađom među komšijama, koja je oko 7.30 časova prerasla u pucnjavu, preneo je RTVE.
Na lice mesta upućeni su pripadnici policijske Jedinice za pse i jedinice za deaktiviranje eksplozivnih naprava TEDAKS.
Policajci su u ulazu zgrade pronašli ranac sa eksplozivnom napravom, za koji se sumnja da ga je ostavio osumnjičeni strelac.
Izvukli su ga na ulicu kako bi zaštitili stanare, ali je naprava eksplodirala oko 8.50 časova.
Poginuo je pripadnik Specijalne jedinice za pse Huan Hose dok je policajac iz jedinice TEDAKS teško povređen.
On je prevezen u bolnicu u Ovijedu, gde mu je amputirana noga. Sedamnaestogodišnja devojka ranjena u pucnjavi takođe je hospitalizovana, ali nije životno ugrožena.
Policija traga za osumnjičenim strelcem i vlasnikom ranca, koji ima dug krivični dosije.
Policijski izvori su naveli da njegov profil isključuje teroristički motiv, dok je pokrenuta opsežna potraga jer bi mogao da bude naoružan.
(Tanjug)
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