SVAĐA PRERASLA U PUCNJAVU, SVE ZAVRŠILO EKSPLOZIJOM: Ima mrtvih i ranjenih, dramatični prizori na ulicama Ovijeda (VIDEO)

JEDAN policajac je poginuo, a drugi je teško povređen u eksploziji improvizovane naprave u stambenoj zgradi u Ovijedu u Španiji, nakon što su reagovali na prijavu o pucnjavi u kojoj je ranjena 17-godišnja devojka, saopštili su danas policijski izvori.

Foto: printskrin Iks @TPAnoticias

Incident je počeo rano jutros svađom među komšijama, koja je oko 7.30 časova prerasla u pucnjavu, preneo je RTVE.

Na lice mesta upućeni su pripadnici policijske Jedinice za pse i jedinice za deaktiviranje eksplozivnih naprava TEDAKS.

Amplio despliegue policial en el barrio ovetense de Villafría tras una explosión cuya causa se desconoce. Según testigos presenciales, un paquete ha explotado en la calle Rafael Urrusti. La explosión tuvo lugar en torno a las 08:45 horas, pero según algunos vecinos, una hora antes se produjo un tiroteo en la misma zona. #TPANoticias — TPA Noticias (@TPAnoticias) November 10, 2026

Policajci su u ulazu zgrade pronašli ranac sa eksplozivnom napravom, za koji se sumnja da ga je ostavio osumnjičeni strelac.

Izvukli su ga na ulicu kako bi zaštitili stanare, ali je naprava eksplodirala oko 8.50 časova.

Poginuo je pripadnik Specijalne jedinice za pse Huan Hose dok je policajac iz jedinice TEDAKS teško povređen.

On je prevezen u bolnicu u Ovijedu, gde mu je amputirana noga. Sedamnaestogodišnja devojka ranjena u pucnjavi takođe je hospitalizovana, ali nije životno ugrožena.

Un policía, subsinspector de Guías Caninos ha fallecido y otro agente perteneciente a los TEDAX ha resultado herido de gravedad tras la explosión de un artefacto en el barrio de Villafría, en Oviedo. #TPANoticias https://t.co/ZuYqs0CynJ — TPA Noticias (@TPAnoticias) November 10, 2026

Policija traga za osumnjičenim strelcem i vlasnikom ranca, koji ima dug krivični dosije.

Policijski izvori su naveli da njegov profil isključuje teroristički motiv, dok je pokrenuta opsežna potraga jer bi mogao da bude naoružan.

(Tanjug)

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