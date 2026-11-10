RUBIO: Tramp smatra da je Izrael dovoljno bogat da sam kupuje oružje

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp veruje da je Izrael "dovoljno napredan i bogat" da kupuje američko oružje bez oslanjanja na vojnu pomoć.

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On je rekao novinarima na sastanku G7 u Parizu da Tramp želi što pre da okonča trenutni finansijski aranžman sa Izraelom, preneo je Tajms of Izrael.

- Pregovaramo o memorandumu o razumevanju, ali predsednikovo očekivanje jeste da je Izrael sada dovoljno napredan i bogat da može da bude kupac. Mogu da kupuju oružje od nas, ali mi više ne moramo da obezbeđujemo finansiranje - rekao je Rubio.

Po njegovim rečima, Izrael takođe proizvodi naoružanje, tako da bi deo memoranduma o razumevanju uključivao i mogućnost zajedničke proizvodnje.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je ranije ove godine da želi da izvede Izrael iz sistema američke pomoći u narednih deset godina, ali je Tramp prošle nedelje nagovestio da će se to možda desiti do kraja godine.

(Tanjug)