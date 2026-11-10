Svet

RUBIO: Tramp smatra da je Izrael dovoljno bogat da sam kupuje oružje

В. Н.

10. 11. 2026. u 11:52

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AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp veruje da je Izrael "dovoljno napredan i bogat" da kupuje američko oružje bez oslanjanja na vojnu pomoć.

РУБИО: Трамп сматра да је Израел довољно богат да сам купује оружје

Foto: Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

On je rekao novinarima na sastanku G7 u Parizu da Tramp želi što pre da okonča trenutni finansijski aranžman sa Izraelom, preneo je Tajms of Izrael.

- Pregovaramo o memorandumu o razumevanju, ali predsednikovo očekivanje jeste da je Izrael sada dovoljno napredan i bogat da može da bude kupac. Mogu da kupuju oružje od nas, ali mi više ne moramo da obezbeđujemo finansiranje - rekao je Rubio.

Po njegovim rečima, Izrael takođe proizvodi naoružanje, tako da bi deo memoranduma o razumevanju uključivao i mogućnost zajedničke proizvodnje.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je ranije ove godine da želi da izvede Izrael iz sistema američke pomoći u narednih deset godina, ali je Tramp prošle nedelje nagovestio da će se to možda desiti do kraja godine.

(Tanjug)

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