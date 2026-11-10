RUBIO: Tramp smatra da je Izrael dovoljno bogat da sam kupuje oružje
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp veruje da je Izrael "dovoljno napredan i bogat" da kupuje američko oružje bez oslanjanja na vojnu pomoć.
On je rekao novinarima na sastanku G7 u Parizu da Tramp želi što pre da okonča trenutni finansijski aranžman sa Izraelom, preneo je Tajms of Izrael.
- Pregovaramo o memorandumu o razumevanju, ali predsednikovo očekivanje jeste da je Izrael sada dovoljno napredan i bogat da može da bude kupac. Mogu da kupuju oružje od nas, ali mi više ne moramo da obezbeđujemo finansiranje - rekao je Rubio.
Po njegovim rečima, Izrael takođe proizvodi naoružanje, tako da bi deo memoranduma o razumevanju uključivao i mogućnost zajedničke proizvodnje.
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je ranije ove godine da želi da izvede Izrael iz sistema američke pomoći u narednih deset godina, ali je Tramp prošle nedelje nagovestio da će se to možda desiti do kraja godine.
(Tanjug)
Preporučujemo
ŠOK IZ BELE KUĆE: Tramp hoće dogovor sa Iranom uprkos protivljenju Izraela
08. 11. 2026. u 21:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)