EVO ŠTA RADI, A ŠTA NE RADI SUTRA: Spisak važan za građane

DAN primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se danas u Srbiji neradno, a ujedno je počeo i prvi raspust u ovoj školskoj godini i trajaće narednih pet dana. Zbog toga su škole i vrtići zatvoreni, ali državne ustanove. Ipak, većina radnji, kao i parking servis, taksisti i tržni centri radiće po izmenjenom rasporedu. Evo detaljnog spiska radnog vremena.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Tokom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, svi tržni centri, kao i ranijih godina trebalo bi da rade po uobičajenom radnom vremenu. Prema tome, moći ćete da šopingujete. Oni se nisu još zvanično oglasili, ali ranijih godina su uvek radili za ovaj državni praznik, poručivali da je tada najbolje za šoping za one koji nisu otputovali nigde, jer nema velikih gužvi.

Škole i vrtići

Tokom ovog državnog praznika neće raditi ni škole, ni vrtići. Takođe, tokom Dana primirja je prvi školski, jesenji raspust koji traje od 11. do 13. novembra. Kada se ti dani povežu sa vikendom koji sledi, đaci dobijaju ukupno 5 slobodnih dana u kontinuitetu tokom ovog školskog raspusta. To će biti jedina pauza koju će đaci u Srbiji imati do kraja ove godine i početka drugog polugodišta.

Sveo o prvom školskom raspusti i kada su ostali, pročitajte u našoj odvojenoj vesti..

Radno vreme pijaca

Sve pijace koje se nalaze u sistemu JKP "Beogradske pijace" kao i ranijih godina tokom ovog državnog praznika - Dan primirja u Prvom svetskom ratu, radiće uobičajeno:

Zelene pijace od 6 do 19 časova

Pijaca "Palilula" radiće u periodu od 7 do 21 čas

Pijaca cveća "Krnjača" i OTC Beogradski buvljak - Miljakovac radiće po svom ustaljenom režimu rada, od 8 do 19 časova

Pijaca "Dušanovac", prodaja robe iz vozila, radiće od 19 do 6 časova

Garaže i parkinzi pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu:

pijaca "Palilula" od 00 do 24 časa,

pijaca "Zeleni venac" - od 6 do 21 čas,

pijaca "Zemun" od 00 do 24 časa,

pijaca "Dušanovac" od 8 do 19 časova,

pijaca "Stari Merkator" od 00 do 24 časa,

pijaca "Banjica" od 6 do 21 čas,

pijaca OTC "Beogradski buvljak" od 6 do 21 čas,

pijaca "Đeram" od 00 do 24 časa.

Takođe, "Veletržnica Beograd" za vreme državnog praznika, 11. novembra, radiće 24 časa dnevno.

Detaljno radno vreme beogradskih pijaca na Dan primirja u Prvom svetskom ratu pročitajte u našem odvojenom tekstu.

Radno vreme pošti

Na državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu, u sredu 11. novembra 2026. godine, radiće dežurne pošte: 66 pošta širom zemlje, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i drugim većim gradovima i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

U Beogradu, Glavna pošta u Takovskoj 2 radiće uobičajeno, od 8 do 21.30 časova. Radiće i pošte u tržnim centrima, pošte u "Univereksport" objektima i druge dežurne pošte. Pošta na Aerodromu "Nikola Tesla" dežuraće od 8 do 14 časova.

Apoteke

Za Dan primirja, zdravstvena zaštita u Beogradu funkcioniše po prazničnom režimu, što znači da bolnice i hitne službe rade neprekidno, dok domovi zdravlja organizuju dežurstva u svojim centralnim objektima

Parkiranje besplatno u sredu

JKP "Parking servis" Beograd u sredu, 11. novembra 2026. godine neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada zbog obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu. Parking servis ima ovu praksu za svaki zvanični državni praznik.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal" na dan praznika biće neprekidno otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Od četvrtka, 12. novembra, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu, jer se ovaj praznik obeležava samo jedan dan, 11. novembra

Taksi službe

Taksi udruženja će u sredu, vožnje naplaćivati po skupljoj tarifi, jer je to zvanično neradni dan i državni praznik kada po pravilu važi skuplja tarifa. Vožnja će se, tako, već od utorka od 22 časova naplaćivati po skupljoj tarifi, pa sve do četvrtka ujutru do 6 časova.

Inače, prema aktuelnom cenovniku, start je 320 dinara, u prvoj tarifi cena po kilometru je 105 dinara, u drugoj 135 dinara, a u trećoj 210 dinara.

Supermarketi

Trgovačke radnje, prodavnice trgovinskih lanaca i pekare imaju različito vreme, a ono zavisi od odluka donetih od strane njihovog rukovodstva, a očekivano je da će većina njih 11. novembra raditi.

U utorak, 10. novembra, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana - hipermarketi, supermarketi, superete, mini-marketi..., moraju da rade najmanje u vremenu od 9 do 18 sati, navedeno je u saopštenju Sekretarijata za privredu Grada Beograda.

U sredu, 11. novembra, na Dan primirja u Prvom svetskom ratu, dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati. Istog dana, nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana, i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Međutim, prema praksi iz ranijih godina, većina velikih trgovinskih lanaca otvorena je i duže od ovog vremena ili radi po uobičajenom radnom vremenu.

Javni gradski prevoz - red vožnje

Na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama za vreme ovog državnog praznika biće primenjen red vožnje za nedelju.

Taj red vožnje važiće na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama.

Servisni centar 11-0-11

Servisni centar Beograda koji radi pozivanjem broja 11-0-11 radiće neprekidno, tako da bilo koji komunalni problem da imate i tokom prazničnih dana, to možete i da prijavite.

Benzinske stanice

Benzinske pumpe u vreme državnog praznika, na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda, rade 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

(Blic)