Svet

EVROPA SAMA SEBI ZALUPILA VRATA: Moskva otkrila zašto Brisel više nema mesto za pregovaračkim stolom

P. Đurđević

10. 11. 2026. u 12:04

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RUSIJA ne vidi spremnost zemalja NATO-a i EU da grade bezbednost zajedno sa Moskvom, a ne protiv nje, izjavio je zamenik šefa Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško, prenose RIA Novosti.

ЕВРОПА САМА СЕБИ ЗАЛУПИЛА ВРАТА: Москва открила зашто Брисел више нема место за преговарачким столом

Foto: Isai Hernández / Panthermedia / Profimedia

- Ni u doktrinarnim dokumentima, ni u praktičnoj politici, ni u vojnom razvoju zemalja NATO-a i EU ne vidimo spremnost da grade bezbednost zajedno sa Rusijom, a ne protiv nje - istakao je.

Prema rečima Gruška, Rusija se u svim strateškim dokumentima NATO-a i Evropske unije navodi kao direktna, neposredna i dugoročna pretnja.

Zamenik šefa ruskog Ministarstva spoljnih poslova je naglasio da su akcije Zapada usmerene na odugovlačenje sukoba, a ne na stvaranje preduslova za rešavanje situacije u Ukrajini.

foto: JOHN THYS / AFP / Profimedia

Napomenuo je da politika i konkretni postupci Evrope moraju da se promene kako bi ona mogla da bude relevantan faktor u mirnom rešavanju sukoba.

- Da bi Evropa mogla da postane traženi faktor u mirnom rešavanju sukoba, moraju da se dogode suštinske promene ne samo u njenoj politici, već i u konkretnim postupcima. Danas to ne vidimo - poručio je Gruško.

Ukazao je na to da se Evropska unija svojim stavom, kao i finansijskom i vojnom podrškom Ukrajini, isključila iz pregovora.

- Vladimir Vladimirovič Putin rekao je ko bi mogao da bude posrednik – gospodin Šreder. Situacija je danas takva da se Evropska unija, odnosno zapadi Evropljani, svojim stavom i bezgraničnom podrškom Ukrajini – vojnom, finansijskom i političkom – demonizacijom Rusije, kao i pripremama NATO-a i Evropske unije za veliki sukob sa Rusijom, isključila iz ovog procesa, sama sebe je izbacila.

Evropljani su dosad delovali kao remetilački faktor u pregovaračkom procesu o Ukrajini i nema naznaka da bi se to moglo promeniti, naglasio je Gruško.

- Nije im prvi put da sede negde iza kulisa, povlače konce i pokušavaju da izvrše pritisak na američke i ukrajinske učesnike pregovora. Taj pritisak nije usmeren na pronalaženje rešenja za sukob - poručio je.

(RT Balkan)

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