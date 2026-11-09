ŽESTOKE BORBE U DNR: Ruske snage napreduju duž cele linije
ORUAŽANE snage Ukrajine pokušavaju da povrate izgubljene položaje u blizini Aleksejevo-Družkovke, a ruske jedinice nastavljaju da odbijaju kontranapade, rekao je novinskoj agenciji Vesti Denis Pušilin, lider Donjecke Narodne Republike.
- U Krasnom Limanu i njegovoj okolini, naši vojnici sprečavaju neprijateljske kontranapade - rekao je Pušilin.
Prema njegovim rečima, ruske snage napreduju duž cele linije borbenog dodira u DNR, žestoke borbe se vode u Družkovki i kod Veroljubovke.
Na dobropoljskom pravcu, ruske jedinice napreduju kod Belozerskog, boreći se za južne i istočne predgrađe grada.
Istovremeno, borci ruskih snaga opkoljavaju grad sa zapadnog krila "kako bi blokirali grupu ukrajinske vojske iz stambenih područja gde se neprijatelj možda još uvek drži", objasnio je Pušilin.
Osim toga, borbe se nastavljaju u blizini Svjatogorovke, koja se graniči sa Dobropoljem na zapadu.
Borbe se nastavljaju i na jugoistočnim prilazima Slavjansku i Nikolajevki, istakao je Pušilin.
- Naše jedinice koriste reljef terena, napreduju po visinama i koriste šumske pojaseve - naveo je lider DNR.
(RT Balkan)
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