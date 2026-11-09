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NOVI BILANS NESREĆE U TURSKOJ: Najmanje tri osobe poginule, 15 povređeno, više od deset radnika zatrpano pod ruševinama

T.J.

09. 11. 2026. u 12:44

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NAJMANjE tri osobe su poginule, a 15 je povređeno u snažnoj eksploziji koja se dogodila danas u fabrici čelika "Habaš" u Alijagi, u turskoj pokrajini Izmir. Među povređenima, tri osobe su u teškom stanju, dok se za najmanje deset radnika, koji su ostali zatrpani pod ruševinama, još traga.

НОВИ БИЛАНС НЕСРЕЋЕ У ТУРСКОЈ: Најмање три особе погинуле, 15 повређено, више од десет радника затрпано под рушевинама

Foto: Printskrin Iks/ZAM Haber

Prema saopštenju guvernerstva Izmira, eksplozija se dogodila oko podneva u industrijskom postrojenju u naselju Bozkoy. Nakon detonacije izbio je požar, a na lice mesta upućene su brojne vatrogasne, medicinske i spasilačke ekipe.

Sumnja se da je pukla dizalikca

Prema prvim procenama nadležnih, do eksplozije je moglo doći tokom izlivanja tečnog čelika, kada se plafonska dizalica otkačila i pala u elektrolučnu peć.

Ipak, tačan uzrok nesreće još nije zvanično potvrđen, a istraga o okolnostima tragedije je u toku.

Radnici zarobljeni pod ruševinama

Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za deset osoba za koje se veruje da su ostale zarobljene nakon eksplozije. Povređeni radnici prevezeni su u obližnje bolnice, a troje njih nalazi se u teškom stanju.

Nadležne službe nastavljaju intervenciju, dok se očekuju nove informacije o bilansu nesreće i stanju radnika koji se još vode kao nestali.

(Demirören Haber Ajansı)

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U INDUSTRIJSKOJ zoni Alijaga u Izmiru, danas oko 11.30 časova po lokalnom vremenu, dogodila se katastrofalna eksplozija u fabrici gvožđa i čelika "Habaš" (HABAŞ), nakon čega je izbio požar katastrofalnih razmera. Prema prvim informacijama sa terena koje prenose turski mediji, sumnja se da ima mnogo mrtvih i povređenih, dok je veliki broj radnika ostao uživo zakopan pod ruševinama fabričkog pogona.

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