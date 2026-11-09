NOVI BILANS NESREĆE U TURSKOJ: Najmanje tri osobe poginule, 15 povređeno, više od deset radnika zatrpano pod ruševinama

NAJMANjE tri osobe su poginule, a 15 je povređeno u snažnoj eksploziji koja se dogodila danas u fabrici čelika "Habaš" u Alijagi, u turskoj pokrajini Izmir. Među povređenima, tri osobe su u teškom stanju, dok se za najmanje deset radnika, koji su ostali zatrpani pod ruševinama, još traga.

Foto: Printskrin Iks/ZAM Haber

Prema saopštenju guvernerstva Izmira, eksplozija se dogodila oko podneva u industrijskom postrojenju u naselju Bozkoy. Nakon detonacije izbio je požar, a na lice mesta upućene su brojne vatrogasne, medicinske i spasilačke ekipe.

Sumnja se da je pukla dizalikca

Prema prvim procenama nadležnih, do eksplozije je moglo doći tokom izlivanja tečnog čelika, kada se plafonska dizalica otkačila i pala u elektrolučnu peć.

EXPLOSION AT TURKISH STEEL FACTORY SPARKS MAJOR FIRE — TV100 Dense cloud of smoke fills the sky, coming from the Habaş Steel Plant near Izmir Firefighters and medical teams rushed to the scene https://t.co/3kERuaJzFX — RT (@RT_com) November 9, 2026

Ipak, tačan uzrok nesreće još nije zvanično potvrđen, a istraga o okolnostima tragedije je u toku.

Radnici zarobljeni pod ruševinama

Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za deset osoba za koje se veruje da su ostale zarobljene nakon eksplozije. Povređeni radnici prevezeni su u obližnje bolnice, a troje njih nalazi se u teškom stanju.

İzmir'de patlama ve yangın meydana gelen demir çelik fabrikası havadan görüntülendi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 14 kişi de yaralandı. Enkaz altında kalan 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. https://t.co/s06XuNypvE https://t.co/ZzEDRxy7yK — milliyet.com.tr (@milliyet) November 9, 2026

Nadležne službe nastavljaju intervenciju, dok se očekuju nove informacije o bilansu nesreće i stanju radnika koji se još vode kao nestali.

(Demirören Haber Ajansı)

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