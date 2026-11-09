Svet

ERDOGAN JASAN: Turska ne želi da vidi novi talas napada na Iran

Д.К.

09. 11. 2026. u 12:17

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TURSKA ne želi da vidi novi talas američkih napada na Iran, izjavio je danas turski predsednik Redžep Tajip Erdogan.

ЕРДОГАН ЈАСАН: Турска не жели да види нови талас напада на Иран

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Erdogan je novinarima tokom povratka iz Azerbejdžana rekao da je svoje mišljenje preneo američkom predsedniku Donaldu Trampu tokom nedavnog telefonskog razgovora, prenosi Rojters, koji se poziva na saopštenje Erdoganovog kabineta.

- U svakoj prilici ističemo da je moguće rešiti ova pitanja putem dijaloga i diplomatije. Nažalost, ponovo svedočimo negativnom razvoju događaja. Činimo sve što je u našoj moći da to sprečimo - kazao je Erdogan.

(Tanjug)

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