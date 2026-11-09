ERDOGAN JASAN: Turska ne želi da vidi novi talas napada na Iran

TURSKA ne želi da vidi novi talas američkih napada na Iran, izjavio je danas turski predsednik Redžep Tajip Erdogan.

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Erdogan je novinarima tokom povratka iz Azerbejdžana rekao da je svoje mišljenje preneo američkom predsedniku Donaldu Trampu tokom nedavnog telefonskog razgovora, prenosi Rojters, koji se poziva na saopštenje Erdoganovog kabineta.

- U svakoj prilici ističemo da je moguće rešiti ova pitanja putem dijaloga i diplomatije. Nažalost, ponovo svedočimo negativnom razvoju događaja. Činimo sve što je u našoj moći da to sprečimo - kazao je Erdogan.

(Tanjug)

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