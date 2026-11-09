MUŠKARAC iz Severne Karoline tužio je tehnološku kompaniju "OpenAI", tvorca popularnog četbota "ChatGPT".

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U tužbi on tvrdi da je veštačka inteligencija pomogla njegovoj supruzi da isplanira njegovo ubistvo.

Džejms Gejts je preživeo pokušaj trovanja, a sada nastoji da pozove na odgovornost ovu tehnološku kompaniju i njenog izvršnog direktora Sema Altmana, prenose američki mediji.

Njegova supruga, Šeril Gejts, školski terapeut, bila je optužena za pokušaj ubistva.

Teretila se da je u suprugove sokove i energetske napitke dodavala lekove koji se izdaju na recept, kao i otrovne biljke.

Navodi se da se ona konsultovala sa "ChatGPT"-om o kombinacijama supstanci koje bi mogle biti smrtonosne ili veoma štetne.

Krivični postupak protiv nje obustavljen je u aprilu 2026. godine usled nedostatka dokaza, izvestili su mediji.

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U tužbi, podnetoj Višem sudu okruga San Francisko, navodi se da je Šeril često koristila četbota kako bi razgovarala o svojim bračnim frustracijama, te da su ti razgovori s vremenom prerasli u "konkretno planiranje" ubistva.

Početkom 2025. godine, njen suprug joj je, zapravo, predložio da koristi "ChatGPT" kako bi ubrzala pisanje izveštaja za svoj posao pedijatrijskog radnog terapeuta.

Do jula, ona je koristila čet-bot gotovo svakodnevno, ne samo za poslove vezane za posao, već i da se raspituje o lekovima, traži savete i razgovara o bračnim problemima proisteklim iz finansijskih poteškoća.

U tužbi se navodi da je "ChatGPT" "potvrdio i osnažio" njena razmišljanja o braku.

- Proizvod je Šeril pružio potvrdu, pružio joj podršku i ohrabrio njene planove. Potvrdio je njene najgore, neosnovane strahove. Izmislio je nove razloge zbog kojih bi trebalo da se plaši svog supruga, ponudio joj beskrajan prostor za učvršćivanje sopstvenih ideja, pa čak i pružio konkretne detalje za pokušaj ubistva: supstance, doze prilagođene težini njenog supruga, načine primene, kao i uputstva kako da prikrije zločin - navodi se u tužbi.

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Džejms Gejts je preživeo pokušaj trovanja u julu 2025. godine, mada kaže da mu je bilo potrebno nekoliko meseci da primeti problematično ponašanje svoje supruge.

Tada je prvi put primetio da njegova pića imaju gorak ukus, a 10. jula njegovo stanje se naglo pogoršalo.

Imao je smetnje u radu srca, bolove u stomaku, snažnu uznemirenost, slabost i konfuziju.

Na kraju je otkrio uznemirujuće transkripte razgovora svoje supruge sa "ChatGPT-om".

Tokom pretresa njihovog doma, policija je pronašla kapaljke, špriceve, vagu i rukavice, dok je istorija njenih kupovina na platformi "Amazon" otkrila da je naručivala špriceve.

- Moja supruga se nije uklapala u profil ranjivog korisnika, a ipak je bila ranjiva. Svi smo mi takvi u određenim trenucima - izjavio je Gejts, prema saopštenju koje su izdali njegovi advokati.

- Postala je osoba koju više nisam prepoznavao. A ja sam postao neko koga je ona želela mrtvog. Skoro godinu dana nisam mogao da shvatim njene postupke. Zatim sam pročitao transkripte njenih razgovora. Nije delovala sama - naveo je on.

Iz kompanije "OpenAI" su poručili da im je bezbednost glavni prioritet.

- Blokirali smo ovu korisnicu i dostavili informacije policiji u okviru njihove istrage o ovom slučaju - izjavio je portparol kompanije za nekoliko medija.

(Index.HR)

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