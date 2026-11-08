ILI PREDAJA ILI ĆE NAŠI BORCI SRUČITI PAKAO NA VAS: Arakči poslao ultimatum SAD u neuobičajenom stilu
MINISTAR spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je da je sada na Beloj kući da odluči da li će postići sporazum sa Iranom, nakon okončanja sukoba na svim frontovima, ili će se opredeliti za rat koji će se završiti još jednim porazom Sjedinjenih Američkih Država.
U objavi na društvenoj mreži Iks u nedelju, Arakči se osvrnuo na ishod nedavnih izbora u SAD, poručivši: „Američki birači su napravili svoj izbor. Sada je red na Belu kuću da odluči.“
Ističući da je iranski predlog sa rokom od dva dana i dalje na stolu, šef iranske diplomatije pozvao je Sjedinjene Američke Države da prihvate njegove uslove i uvere se u rezultate njegove primene. Kao jedan od zahteva iz predloga naveo je okončanje rata na svim frontovima.
Arakči je zatim uputio oštro upozorenje o posledicama eventualne odluke Vašingtona da se opredeli za vojnu opciju.
- Ili izaberite rat i videćete kako će naši borci, koji su u stanju visoke pripravnosti i kaljeni u borbama, na bojnom polju obrušiti na vas pakao - poručio je Arakči.
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