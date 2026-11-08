MOLBE PEKINGU: SAD traže od Kine da im pomogne oko Irana
SAD su zatražile od Kine da pomogne u rešavanju sukoba sa Iranom, javlja „Vašington post“, pozivajući se na izvore.
Prema pisanju lista, zahtev je stigao od američkog ministra finansija Skota Besenta: on je zamolio Peking da iskoristi svoj uticaj na Teheran kako bi se okončao sukob.
Kina je prenela poruku Teheranu, prema rečima američkog zvaničnika upoznatog sa situacijom, navodi se u tekstu.
Ranije je američka vojska napala komercijalni brod u Omanskom zalivu.
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