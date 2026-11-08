Svet

MOLBE PEKINGU: SAD traže od Kine da im pomogne oko Irana

Novosti online

08. 11. 2026. u 21:05

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SAD su zatražile od Kine da pomogne u rešavanju sukoba sa Iranom, javlja „Vašington post“, pozivajući se na izvore.

МОЛБЕ ПЕКИНГУ: САД траже од Кине да им помогне око Ирана

Foto: AI generated

Prema pisanju lista, zahtev je stigao od američkog ministra finansija Skota Besenta: on je zamolio Peking da iskoristi svoj uticaj na Teheran kako bi se okončao sukob.

Kina je prenela poruku Teheranu, prema rečima američkog zvaničnika upoznatog sa situacijom, navodi se u tekstu.

Ranije je američka vojska napala komercijalni brod u Omanskom zalivu.

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