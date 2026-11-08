ŠOK IZ BELE KUĆE: Tramp hoće dogovor sa Iranom uprkos protivljenju Izraela

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp rekao je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu tokom nedavnog telefonskog razgovora da preduzme korake ka sprovođenju američkog mirovnog plana za Gazu, piše danas Aksios pozivajući se na dva izvora.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki predsednik Donald Tramp navodno su u četvrtak vodili žestok telefonski razgovor o tome kako se suprotstaviti Iranu.

Izraelski Kanal 12 objavio je tada da dvojica zvaničnika nisu postigla jedinstven stav o sprečavanju Teherana da nabavi nuklearno oružje.

Prema izveštaju koji je preneo Tajms of Izrael, razgovor su obeležila oštra neslaganja, a Tramp je navodno rekao Netanjahuu da "želi diplomatsko rešenje" i da "veruje u svoju sposobnost da postigne dobar dogovor" sa Iranom.

Mirovni plan predviđa razoružavanje Hamasa i demilitarizaciju Gaze, kao i prenošenje odgovornosti za upravljanje ovom enklavom na novu palestinsku tehnokratsku vladu.

Međutim, taj plan je mesecima na čekanju zbog izraelskih izbora koji su održani 27. oktobra.

(Tanjug)

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