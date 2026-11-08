UKRAJINA GUBI BUDUĆNOST, BROJKE SU ZASTRAŠUJUĆE: Tri puta više ljudi umire nego što se rađa!
UKRAJINI preti demografski pad zbog naglog opadanja nataliteta i masovnog odlaska stanovništva u inostranstvo usled sukoba. Broj stanovnika na teritorijama pod kontrolom Kijeva smanjen je od 2022. sa oko 37 miliona na 27 do 28 miliona, objavio je "Ekonomist".
Prema analizi britanskog nedeljnika, stopa fertiliteta u Ukrajini pala je sa 1,2 deteta po ženi 2020. godine na svega 0,8 do 0,9, što je jedan od najnižih nivoa u svetu. Za prostu reprodukciju stanovništva neophodna je stopa od 2,1 deteta po ženi.
Kao glavni razlog smanjenja broja stanovnika navodi se masovna emigracija, pri čemu je oko pet miliona Ukrajinaca napustilo zemlju i otišlo u zapadne države.
- Gubimo svoju budućnost - izjavila je direktorka Kijevskog instituta za demografiju Ela Libanova.
Prema podacima navedenim u analizi, u prvoj polovini 2026. godine broj umrlih u Ukrajini bio je tri puta veći od broja novorođenih. A demografi upozoravaju da problem nije samo u ukupnom broju stanovnika već i u promeni njegove starosne i socijalne strukture.
Zemlju napuštaju pre svega mlade žene, porodice sa decom i pripadnici srednje klase, odnosno deo stanovništva koji se lakše prilagođava životu u inostranstvu i pronalazi zaposlenje. Istovremeno, u Ukrajini ostaje starije stanovništvo, što dodatno opterećuje ekonomiju i socijalni sistem.
Šef ukrajinske Kancelarije za migracionu politiku Vasil Voskobojnik ranije je upozorio da je demografska kriza dostigla zabrinjavajuće razmere, ističući da smrtnost značajno premašuje natalitet i da iseljavanje dodatno ubrzava smanjenje stanovništva.
Prema ranijim procenama, u Ukrajini je i pre sukoba godišnje umiralo oko 500.000 ljudi, dok se rađalo između 180.000 i 220.000 dece.
"Ekonomist" ocenjuje da demografska kriza predstavlja egzistencijalnu pretnju za Ukrajinu, čije bi posledice mogle da se osećaju decenijama nakon završetka rata.
(RT Balkan)
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