UKRAJINA GUBI BUDUĆNOST, BROJKE SU ZASTRAŠUJUĆE: Tri puta više ljudi umire nego što se rađa!

UKRAJINI preti demografski pad zbog naglog opadanja nataliteta i masovnog odlaska stanovništva u inostranstvo usled sukoba. Broj stanovnika na teritorijama pod kontrolom Kijeva smanjen je od 2022. sa oko 37 miliona na 27 do 28 miliona, objavio je "Ekonomist".

foto: Kotenko Yevhen/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema analizi britanskog nedeljnika, stopa fertiliteta u Ukrajini pala je sa 1,2 deteta po ženi 2020. godine na svega 0,8 do 0,9, što je jedan od najnižih nivoa u svetu. Za prostu reprodukciju stanovništva neophodna je stopa od 2,1 deteta po ženi.

Kao glavni razlog smanjenja broja stanovnika navodi se masovna emigracija, pri čemu je oko pet miliona Ukrajinaca napustilo zemlju i otišlo u zapadne države.

- Gubimo svoju budućnost - izjavila je direktorka Kijevskog instituta za demografiju Ela Libanova.

Prema podacima navedenim u analizi, u prvoj polovini 2026. godine broj umrlih u Ukrajini bio je tri puta veći od broja novorođenih. A demografi upozoravaju da problem nije samo u ukupnom broju stanovnika već i u promeni njegove starosne i socijalne strukture.

Zemlju napuštaju pre svega mlade žene, porodice sa decom i pripadnici srednje klase, odnosno deo stanovništva koji se lakše prilagođava životu u inostranstvu i pronalazi zaposlenje. Istovremeno, u Ukrajini ostaje starije stanovništvo, što dodatno opterećuje ekonomiju i socijalni sistem.

Šef ukrajinske Kancelarije za migracionu politiku Vasil Voskobojnik ranije je upozorio da je demografska kriza dostigla zabrinjavajuće razmere, ističući da smrtnost značajno premašuje natalitet i da iseljavanje dodatno ubrzava smanjenje stanovništva.

Prema ranijim procenama, u Ukrajini je i pre sukoba godišnje umiralo oko 500.000 ljudi, dok se rađalo između 180.000 i 220.000 dece.

"Ekonomist" ocenjuje da demografska kriza predstavlja egzistencijalnu pretnju za Ukrajinu, čije bi posledice mogle da se osećaju decenijama nakon završetka rata.

(RT Balkan)

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