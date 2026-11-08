Svet

AMERIKA BI DA ZATVORI SVE IRANSKE PUTEVE, TEHERAN IMA DRUGI PLAN: IRGC odgovorio na „Gvozdenu kapiju“!

P. Đurđević

08. 11. 2026. u 16:38

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SJEDINjENE Američke Države ne mogu da ostvare svoje ciljeve, da blokiraju iransku privredu i da zatvore trgovinske puteve, jer je Teheran preduzeo mere predostrožnosti i održava blisku komunikaciju sa susednim zemljama, izjavio je danas portparol Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Hosein Mohebi.

АМЕРИКА БИ ДА ЗАТВОРИ СВЕ ИРАНСКЕ ПУТЕВЕ, ТЕХЕРАН ИМА ДРУГИ ПЛАН: ИРГЦ одговорио на „Гвоздену капију“!

Foto: AI generated/ChatGPT

Mohebi je za agenciju Fars, povodom formiranja američke vojne operativne grupe "Gvozdena kapija", čiji je cilj da onemogući Teheran da transportuje napredno naoružanje i drugu robu koja je pod sankcijama, preko svojih kopnenih granica i preko Kaspijskog mora, rekao da je to samo "igra reči".

- Plan 'Gvozdena kapija' je samo igra reči. Amerikanci putem ovog pristupa ne mogu da ostvare svoje ciljeve – nametanje snažnog ekonomskog pritiska kako bi izazvali ekonomski kolaps u Iranu - kazao je Mohebi.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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