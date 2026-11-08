AMERIKA BI DA ZATVORI SVE IRANSKE PUTEVE, TEHERAN IMA DRUGI PLAN: IRGC odgovorio na „Gvozdenu kapiju“!
SJEDINjENE Američke Države ne mogu da ostvare svoje ciljeve, da blokiraju iransku privredu i da zatvore trgovinske puteve, jer je Teheran preduzeo mere predostrožnosti i održava blisku komunikaciju sa susednim zemljama, izjavio je danas portparol Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Hosein Mohebi.
Mohebi je za agenciju Fars, povodom formiranja američke vojne operativne grupe "Gvozdena kapija", čiji je cilj da onemogući Teheran da transportuje napredno naoružanje i drugu robu koja je pod sankcijama, preko svojih kopnenih granica i preko Kaspijskog mora, rekao da je to samo "igra reči".
- Plan 'Gvozdena kapija' je samo igra reči. Amerikanci putem ovog pristupa ne mogu da ostvare svoje ciljeve – nametanje snažnog ekonomskog pritiska kako bi izazvali ekonomski kolaps u Iranu - kazao je Mohebi.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
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