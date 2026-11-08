Šok za Čelsi, Liverpul siguran, Bornmut slavio uz Petrovića na golu, Brajton drugi u Premijer ligi!
Zanimljivo popodne u Premijer ligi.
Fudbaleri Sanderlenda priredili su iznenađenje u 10. kolu Premijer lige, pošto su na na domaćem terenu savladali Čelsi sa 1:0 i tako prekinuli loš niz rezultata, dok je Liverpul bez većih problema izašao na kraj sa Kristal Palasom (3:1).
Junak Sanderlenda bio je Enco Le Fe, koji je u 36. minutu realizovao jedanaesterac i doneo svom timu tri velika boda.
Ovim trijumfom domaći su se pomerili sa dna tabele.
Liverpul je u Londonu odradio posao protiv Kristal Palasa, a pitanje pobednika praktično je rešio u drugom poluvremenu. Aleksis Mekalister pogodio je u 40. minutu za vođstvo gostiju, da bi Florijan Virc na početku nastavka, posle dodavanja Barkole, udvostručio prednost.
Aleksandar Isak je u 89. minutu povisio na 3:0, a Edi Nketija je iz penala u nadoknadi vremena postavio konačan rezultat.
Kristal Palas je tako upisao četvrti uzastopni poraz i ostao na poslednjem mestu na tabeli.
Do pobede je stigao i Bornmut, koji je na gostovanju savladao Ipsvič sa 2:1. Đorđe Petrović je čuvao mrežu pobedničke ekipe, dok je Saša Lukić čitav susret proveo na klupi za rezerve.
Brajton je pred svojim navijačima bio bolji od Brentforda rezultatom 2:0.
Domaći su poveli već u 15. minutu pogotkom Gomeza, a konačan rezultat postavio je Paskal Gros, koji je u 42. minutu bio precizan sa bele tačke.
Brajton je posle deset odigranih utakmica sakupio 22 boda i nalazi se na drugom mestu, iza vodećeg Arsenala, koji ima 27.
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