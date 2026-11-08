RUSI GOMILAJU TRUPE NA FRONT, A SVE FILUJU ROVOVIMA I ŽICOM: Šta to Moskva sprema za Ukrajince?
NEKOLIKO hiljada kilometara koridora bezbednosti sa pasivnom zaštitom izgrađeno je na teritorijama u blizini fronta, saopštio je načelnik pozadine Oružanih snaga Rusije i zamenik ministra odbrane Rusije, general-pukovnik Valerij Solodčuk.
- Ove godine uređeno je nekoliko hiljada kilometara takvih koridora, a radovi se neprekidno nastavljaju. Oni neće biti obustavljeni, već će se samo intenzivirati – kako u dubinu, tako i u različitim pravcima – kako bismo mogli da dopremamo ljudstvo i različita materijalna sredstva što bliže liniji fronta - rekao je Solodčuk u emisiji „Glavno sa Olgom Belovom“ na televiziji „Zvezda“.
On je istakao da obezbeđivanje logistike na frontu ostaje najvažniji zadatak ruske vojske.
- Većina jedinica na ovaj ili onaj način angažovana je na tom zadatku. Sve se sprovodi prema jedinstvenom planu, kako bi se materijalna sredstva dopremila što bliže liniji fronta. To podrazumeva i postavljanje pasivne zaštite – takozvanih koridora bezbednosti - objasnio je zamenik ministra odbrane Rusije.
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