Svet

RUSI GOMILAJU TRUPE NA FRONT, A SVE FILUJU ROVOVIMA I ŽICOM: Šta to Moskva sprema za Ukrajince?

С.А.М.

08. 11. 2026. u 16:26

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NEKOLIKO hiljada kilometara koridora bezbednosti sa pasivnom zaštitom izgrađeno je na teritorijama u blizini fronta, saopštio je načelnik pozadine Oružanih snaga Rusije i zamenik ministra odbrane Rusije, general-pukovnik Valerij Solodčuk.

РУСИ ГОМИЛАЈУ ТРУПЕ НА ФРОНТ, А СВЕ ФИЛУЈУ РОВОВИМА И ЖИЦОМ: Шта то Москва спрема за Украјинце?

Foto:Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

 - Ove godine uređeno je nekoliko hiljada kilometara takvih koridora, a radovi se neprekidno nastavljaju. Oni neće biti obustavljeni, već će se samo intenzivirati – kako u dubinu, tako i u različitim pravcima – kako bismo mogli da dopremamo ljudstvo i različita materijalna sredstva što bliže liniji fronta - rekao je Solodčuk u emisiji „Glavno sa Olgom Belovom“ na televiziji „Zvezda“.

On je istakao da obezbeđivanje logistike na frontu ostaje najvažniji zadatak ruske vojske.

 - Većina jedinica na ovaj ili onaj način angažovana je na tom zadatku. Sve se sprovodi prema jedinstvenom planu, kako bi se materijalna sredstva dopremila što bliže liniji fronta. To podrazumeva i postavljanje pasivne zaštite – takozvanih koridora bezbednosti - objasnio je zamenik ministra odbrane Rusije.

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