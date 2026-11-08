JUG SRBIJE PEVAO UGLAS: Aca Lukas usijao atmosferu u Nišu uz najveće hitove (FOTO)

FOLK zvezda Aca Lukas održao je sinoć, u subotu, 7. novembra, koncert u niškoj hali „Čair“, pred brojnom publikom koja je ispunila dvoranu.

Foto: ATA Images/A. V.

Već od prvih trenutaka nastupa bilo je jasno da je publika željno iščekivala susret sa pevačem, pa su se uz ovacije i aplauze nizali njegovi poznati hitovi. Foto: ATA Images/A. V.

Nije izostajalo ni zajedničko pevanje, a stihove pesama koje su obeležile njegovu višedecenijsku karijeru Nišlije su znale gotovo od reči do reči.

Podignute ruke, dobro raspoloženje i glasovi koji su pratili svaku numeru obeležili su veče u „Čairu“. Foto: ATA Images/K. K.

Lukas je još jednom pokazao da njegove pesme imaju vernu publiku, koja ga prati i van Beograda, a koncert u Nišu usledio je nakon tri uzastopna nastupa u Beogradskoj areni, održana početkom novembra.

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