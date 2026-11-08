JUG SRBIJE PEVAO UGLAS: Aca Lukas usijao atmosferu u Nišu uz najveće hitove (FOTO)
FOLK zvezda Aca Lukas održao je sinoć, u subotu, 7. novembra, koncert u niškoj hali „Čair“, pred brojnom publikom koja je ispunila dvoranu.
Već od prvih trenutaka nastupa bilo je jasno da je publika željno iščekivala susret sa pevačem, pa su se uz ovacije i aplauze nizali njegovi poznati hitovi.
Nije izostajalo ni zajedničko pevanje, a stihove pesama koje su obeležile njegovu višedecenijsku karijeru Nišlije su znale gotovo od reči do reči.
Podignute ruke, dobro raspoloženje i glasovi koji su pratili svaku numeru obeležili su veče u „Čairu“.
Lukas je još jednom pokazao da njegove pesme imaju vernu publiku, koja ga prati i van Beograda, a koncert u Nišu usledio je nakon tri uzastopna nastupa u Beogradskoj areni, održana početkom novembra.
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