OBRT ZA OBRTOM! Partizan i Crvena zvezda ne odustaju od Evrolige

Ko će dobiti franšizu Evrolige dugo je već jedno od glavnih pitanja u evropskoj košarci. Nadali su se i Partizan i Crvena zvezda i njihovi navijači da će beogradski "večiti" dobiti to zvanje, njihovi navijači su ubeđeni da su to zaslužili, ali je prošlog meseca usledio hladan tuš.

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Razni i dosad pouzdani izvori javili su da su ispred Zvezde i Partizana Pariz, Dubai, Valensija, ali i PAOK. Evroliga je suvlasnicima (Efes, Baskonija, Olimpija Milano, Barselona, Bajern Minhen, Fenerbahče, Asvel, Makabi Tel Aviv, Olimpijakos, Panatinaikos, Real Madrid, Žalgiris i moskovski CSKA) iznela taj predlog, a čuje se da su u igri i Hapoel Tel Aviv, ali i Maksima Roma, klub koji je osnovan ove godine i koji predvodi Luka Dončić.

Beogradski "večiti" navodno više nisu u konkurenciji. Međutim, iz Partizana tvrde da to nije tačno, i da crno-beli ne odustaju od kandidature i da smatraju da uopšte nisu ispali iz trke, pišu srpski mediji.

Franšiza košta 50 miliona evra, a prva franšiza je 12,5 miliona i za nju je garancije pružila OMR grupa, čiji je vlasnik predsednik Partizana Ostoja Mijailović.

Zvezda je ranije nudila bankarske garancije, ali to se verovatno promenilo krahom ALTA banke. No, Kurir piše da crveno-beli i dalje imaju garancije i da će u najkraćem roku objaviti ko je garant.

Očekuje se da Evroliga u novembru objavi dobitnike četiri franšize, a onda u februaru još dve pred sezonu koja će biti proširena.