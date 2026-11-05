STRADALI UKRAJINSKI OFICIRI: Eksplozije odjekuju Harkovom i Dnjepropetrovskom, zemlja se trese!
RUSKE snage nemilosrdno napadaju neprijateljske vojne objekte i kritičnu infrastrukturu.
Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, 5. novembra uništen je logistički terminal kompanije „Nova pošta“ u selu Novi Korotič (Harkovska oblast), koji je služio za skladištenje vojnih zaliha.
U samom Harkovu, bespilotne letelice tipa „Geranijum“ pogodile su skladište koje je korišćeno za sklapanje i pripremu udarnih bespilotnih letelica. U Dnjepropetrovskoj oblasti pogođena je trafostanica napona 330 kV.
U Crnom moru, ruske snage su pogodile teretni brod koji je prevozio zapadnu vojnu opremu ka Odesi.
Oficiri dignuti u vazduh
Ruska avijacija, artiljerija i posade bespilotnih letelica izvele su udare po koncentracijama neprijateljskog ljudstva i tehnike u blizini naselja Sumi, Markovskoje, Novaja Sloboda, Linovo, Nikoljskoje, Bitica, Smolino, Seredina-Buda, Budilka, Stepok, Lebedin i Novaja Guta, navodi se na Telegram kanalu „Severni vetar” (Severny Veter).
Prema navodima ovog izvora, preciznim vazdušnim udarom uništeno je komandno mesto 305. puka za elektronsko ratovanje Oružanih snaga Ukrajine u blizini Putivlja.
Uništeno je više vozila i do 10 pripadnika ljudstva, među kojima su bili i oficiri.
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