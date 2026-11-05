STRADALI UKRAJINSKI OFICIRI: Eksplozije odjekuju Harkovom i Dnjepropetrovskom, zemlja se trese!

🇺🇦⚡️ Ukraine Regional Recap and Damage report between 00:01 and 23:59 on November 4th: The Ukrainian regional recap and damage report covers the period between 00:01 and 23:59 on November 4th 2026, including information from the General Staff and the Ukrainian Air Force, along with information regarding the following regions: #Cherkasy, #Chernihiv, #Dnipropetrovsk, #Donetsk, #Kharkiv, #Kherson, #Kirovohrad, #Kyiv, #Mykolaiv, #Odesa, #Poltava, #Rivne, #Sumy, #Ternopil, #Vinnytsia, #Zhaporizhzhia, and #Zhytomyr. Please also take into account the following report has been compiled by one person, who takes the time to gather the information, translate it and word the content to make it a readable format for all - so if you also fancy sharing a coffee with the author while you read the report, you can join everyone in the AJ coffee morning or support us with a coffee. General Staff Day 1,715 of the Russian-imposed war on Ukraine on November 4th was marked by a statement from the General Staff of the Ukrainian Armed Forces, who reported that at least 208 combat clashes had been recorded in the previous 24 hours. The General Staff noted that Russia had launched one missile strike and 86 air strikes which dropped 242 guided bombs in the previous day, as well as using 7,134 various types of FPV and kamikaze drones, and shelling 2,740 times with artillery, including 43 rocket salvos using multiple lunch rocket systems. Russia reportedly lost 2,180 personnel, while destruction or damage was caused to a tank, seven armoured combat vehicles, 39 artillery systems, two air defence systems, five ground-based robotic systems, 1,104 unmanned aerial vehicles, 52 missiles, 408 vehicles, and four units of Russian special equipment. The General staff also claimed that Ukrainian Defence Forces struck two anti-aircraft missile gun complexes (Pantsir) and a fire group of Russia in Crimea, as well as a UAV control point in the Zaporizhzhia region and a storage facility used by the military in the Luhansk region. Air Force Ukraine’s Air Force reported that Russia had launched attack drones of various types, including 81 jet drones, between 6pm on November 3rd and 8am on November 4th. The UAF claimed to have destroyed or suppressed 272 drones, including 64 jet drones, while hits were recorded at 19 locations, and debris from falling drones were reported at another 15 locations. Cherkasy Ukrainian air defences had neutralised 15 Russian drones in the region overnight, which didn’t cause any casualties, but there were consequences for the regional infrastructure, including damage to a residential building in the Selyschenska Territorial Community of the Zvenyhord district. Damage was caused to the windows of a multi-story building and a power line in the Shramkivska Territorial District of the Zolotonosha district following the impact of a drone on open ground. Fragments and the blast wave of a drone damaged windows in three residential buildings and damaged a power line in the Dmytrushkivska Territorial Community of the Uman district. Chernihiv Russia launched an air strike with a missile towards the border village of Koryukivka during the large-scale airstrikes on Monday night which resulted in damage to two residential buildings and an outbuilding, while there was a drone attack in the Dobryanka community on Wednesday morning, damaging transport infrastructure and the building of an enterprise. Dnipropetrovsk Two men were reported to be have been injured in Dnipro after a fire broke out at an enterprise, while a fire also broke out on a farm due to a drone strike in the Bohuniv community of Synelnykove, and Russia also reportedly targeted the Marganets and Myrove communities with FPV drones, according to Head of the Regional Military Administration Mykola Lukashenko, noting that 11 Russian drones were shot down. Head of the Regional State Administration Oleksandr Ganzha clarified that two men aged 348 and 57 were admitted to hospital in a moderately-serious condition with shrapnel wounds following a Russian attack on an enterprise in Dnipro, which had caused a fire to break out. Ganzha said that fourteen people who had been injured in the Russian attack on Dnipro on November 3rd were still in hospitals in the region, with four in critical condition, including men aged 37, 61, 80, and 81, who all had shrapnel wounds, while the condition of the remaining patients are assessed to be moderate, Ganzha added. Due to the challenging situation in the city, caused by the large-scale strikes on the Dnipro and Kryvyi Rih power plants on Monday night, the trolleybuses, trams, and electrical transport services had to keep temporarily halting services because of the emergency power outages and hourly power outages from DTEK. Russia attacked the region more than 40 times during the day, focusing on three districts, reported Head of the Regional Military Administration Oleksandr Ganzha, noting that an enterprise was damaged in Dnipro, and infrastructure was targeted in the Novooleksandrivska community of the Diprovsky district. A private house was damaged, along with a store, as Russia struck the communities of Marganets, Myrivska, Pokrovska, and Chervonohryhorivska, while infrastructure, private homes, and agricultural machinery, were damaged as a result of strikes on the Dubovykovska community of the Synelnykovsky district. Donetsk Head of the Regional Military Administration Vadym Filashkin stated that a person had died in Kramatorsk and another in Yasnohirka as a result of Russian strikes, while three people were injured in Sloviansk, along with five people in Yasnohirka. Two men aged 35 and 43, along with a 44-year-old woman, were hospitalised after Russia struck Sloviansk with FPV drones, which also resulted in damage to private houses and cars, as well the destruction of an historical architectural monument following the impact of a FAB-250 bomb in the city centre, according to Head of the City Military Administration Vadym Lyakh, stating that the nearby hospital had been repeatedly affected by the Russian strikes. Russia also launched two FAB-250 bombs at 15:50 in Kramatorsk, resulting in two women born 1978 and 1973 being killed, while a woman born in 1979 was injured, and six houses were damaged in the strike, according to the City Administration. Kharkiv Mayor Ihor Terekhov reported that another garbage truck belonging to the city’s municipal services had been damaged during a drone attack in the Kyivskyi district, noting this is one of several vehicles targeted recently in drone strikes as Russia escalates its attacks on civilian businesses in the region. Terekhov reported Russia had struck one of the city’s medical facilities in the Saltivka district with a combat drone, noting that there were no reports of damage, and investigators were assessing the extent of the damage. Head of the Regional Military Administration Oleg Syniehubov reported that a 35-year-old resident of the Menyshlyansky district experienced a severe stress reaction following the downing of the drone, while the impact shattered windows of an educational institution, damaged a car, and destroyed a kiosk. Mayor of Zlatopil Mykola Baksheyev reported two Russian drones impacting warehouse facilities containing finishing products, production equipment, and food products, which were damaged during the strike due to a fire breaking out, while an adjacent factory and utility buildings of the business were also damaged. Terekhov reported that a Russian drone had flown into the roof of a multi-story building in the Nemyshlyansky district of Kharkiv at approximately 4pm, stating that no one was injured, while no damage was caused following a drone strike in the Shevchenkivskyi district at 6pm, Terekhov added, although a private house was damaged after it caught fire. Kherson Three people were reported to have been injured by Russian strikes in a morning report issued by the Head of the Regional Military Administration Oleksandr Produkin on Wednesday, noting Russia targeted 40 districts of the region, damaging three apartment buildings, a private house, an administrative building, a mobile phone tower, and a private vehicle. A 65-year-old man sustained blast injuries and shrapnel wounds following a Russian drone strike on the Shipyard district, reported the Regional Military Administration. Houses, a medical clinic, and an administrative building had been damaged as a result of Russian drone strikes on the Novorontskivka community, reported the head of the Local Military Administration Volodymyr Litvinov. Russia targeted Komyshani, near Kherson, with artillery, reported the RMA, stating that an 82-year-old local woman had sustained shrapnel wounds to her torso, arms, and legs, noting that the woman had been admitted to hospital and was receiving the necessary medical care. A 60-year-old man was also reported to have been taken to hospital with blast injuries and shrapnel wounds to the leg following reported artillery shelling in the Dniprovsky district, the RMA reported. Russia struck the outskirts of Kherson around 4pm, specifically Antonivka, using a drone, resulting in a man being killed, and his identity is being established, according to the Head of the City Military Administration Yaroslav Shanko. The Regional Prosecutor’s office reported that as of 5:30pm, reports were that four people had been injured as a result of artillery and drone attacks by Russia in Kherson and Komyshani, noting a resident of Kherson also sustained injuries after stepping on a mine. Kirovohrad Russian forces struck critical infrastructure in the region, causing fires to break out in the districts of Kropyvnytskyi and Oleksandriya, while also causing damage to substations and energy infrastructure, and rescuers continued to tackle the fires despite the repeated threats. A private residence was also damaged by a strike in the Novoukrainka district, and six pieces of equipment were damaged on a farm following a strike in the Oleksandriya district, but fortunately there were no casualties or injuries. Kyiv Mayor Vitali Klitschko reported that a fire broke out on the roof of a private house in the Sviatoshynskyi district as a result of debris from a drone falling, while debris fell in open area of the Holosiivskyi district, as of yesterday morning, noting rescuers were on route to the scene. At 2pm, Klitschko said that the water supply had been fully restored in the capital, noting the network had been stabilised, and said that all water and sewage pumping stations were operating normally, adding that specialists from Kyivodokanal continued to monitor the operation of the city’s water supply and sanitation systems. Mykolaiv Between November 3rd and November 4th, Russia struck the Voznesensk district with reported ‘Shahed’ drones, resulting in damage to a private house, according to the Regional State Administration. A Russian FPV drone also caused damage in the Kursurub community, while a private house was damaged in Dmytrivka, according to the RSA, stating that there were no casualties or injuries as a result of the strikes. The lack of power supply in the region had complicated the movement of trams and trolleybuses on certain routes, after an outage in the energy grid, and the substations of Kykolaivelectrotrans being de-energised, but as of 15:50, the traffic began to return to normal. Odesa Despite repeated air raid alerts early on Wednesday morning, firefighters of the State Emergency Service quickly extinguished a fire that had broken out in a shopping centre, containing the blaze and preventing it spreading to nearby structures, and said there were no injuries at the scene. Energy and civilian infrastructure had been targeted throughout the night, including hits reported on an ‘energy facility,’ a shopping centre, and a residential area, reported Head of the Regional Military Administration Oleh Kiper, By 9am, Kiper noted that there was no information about casualties, the fire in the shopping centre had been extinguished, and work was under way to clear the debris and address the consequences of the attack. A 38-year-old woman and a 65-year-old man were hospitalised with multiple injuries following a Russian strike on a warehouse facility that manufactures footwear in the suburbs of Odesa, causing a fire to break out and destroying two nearby vehicles, as rescuers mitigated the consequences. Kiper reported that Russia attacked a logistics company in the region around 90 minutes later, stating that a building had sustained significant damage, and the trailer of a truck had caught fire, but no casualties had been reported at the scene. Poltava Regional State Emergency Services said that fires broke out in several locations early on Wednesday morning, which specifically included the premises of an enterprise in Poltava, as well as a private household in Kremenchuk, noting that no one sought medical assistance at either scene. A Russian drone reportedly crashed into a private courtyard in the Kamianopotokiv community, according to the Head of the Regional Military Administration Vitaliy Dyakivnych, who noted that damage had been caused to an outbuilding, but no reports of injuries had been received. Dyakivnych reported later that a drone had crashed in an open area in the Lubeensky district, stating that no information about injuries or casualties had been received by the emergency services. Rivne One person was reported injured by the State Emergency Services following a Russian strike in the early hours of the morning, causing a fire to break out at a residential building which was extinguished by rescuers, and Head of the Regional Military Administration Oleksandr Ganzha confirmed that the woman was hospitalised, while the house was partially destroyed. Rivne National Police provided an update stating that a 39-year-old woman had been injured and was hospitalised with cuts to her arms and leg, while a man and a 15-year-old son were also in the house but managed to escape injury, however, the house sustained ‘significant’ damage, and a Renault Scenic car at the scene had been completely destroyed. Sumy The region was continuing to operate water pumping stations on emergency power supplies on Wednesday morning as a result of the damage to the power network during the large-scale strikes on the previous night. Sumy regional police issued a report stating that between Tuesday and Wednesday, Russia had launched 40 artillery strikes on 23 populated areas in 13 communities of the region, using mortars, artillery, rocket launchers, guided aerial bombs, and drones. The Regional Military Administration reported that 69-year-old woman had been injured during a drone strike on the Velykopysarivka community, while private homes, civilian infrastructure, and vehicles, were either damaged or destroyed in the communities of Hlukhiv, Richivska, Krasnopilska, Novoslobidska, Yampil, Seredyno-Budska, Sveska, Znob-Novhorodska, and Esman communities. Following reports of explosions at around 3pm, damage was reported to a multi-apartment building, with the explosions shattering the windows of a building that had already been damaged by previous drone strikes. A person received a leg injury as they walked towards a store in the Putivl community, according to Mayor Kostyantyn Havryliuk, noting that the person received the necessary medical care. Russia launched an air strike using three KAB guided aerial bombs on Sumy and its suburbs, with impacts recorded in the Kovpaky district of the city, where infrastructure facilities were reportedly struck, but no reports of casualties or injuries were reported to the City Administration. A woman and a man were injured following a Russian drone strike on a residential building in the Putivl community at around 8pm, reported Havryliuk. Ukraine defence forces reportedly made advances and continued to hold positions in the region, according to a report by the Institute for the Study of War (ISW), publishing a video on November the 1st and geolocated on November 3rd, that showed Ukrainian forces continued to hold positions in the fields of southwest Adriivka, despite Russian claims. Ternopil A drone impacted in the Ternopil district, according to Head of the Regional State Administration Taras Pastukh, stating that an infrastructure facility had been damaged, and all relevant services were trying to rectify the consequences of the attack. Vinnytsia Head of the Regional State Administration Natalia Zabolotna reported on Wednesday morning that as a result of Russian attacks on the critical infrastructure in the region, private homes had also been affected, leaving windows shattered and entrances sustaining damage, noting that all relevant services were working to clear the consequence at each scene. State Emergency Services reported that a fire had broken out in a garage complex following a Russian attack on Wednesday morning, stating that the fire had been contained and prevented from spreading to neighbouring garages, and added that there were no casualties during the strikes, in a report published at 2pm. As with other regions, the tram and trolleybus services had to be temporarily suspended in some streets due to a lack of power supply, according to announcements from the City Council, adding that the resumption of electric transport services is promised immediately after power was restored. Head of the Ladyzhyn community Oleksandr Kolomiiets reported that the supply of water and electricity had been fully restored just after 2pm, stating that municipal workers had begun filling the city’s heating network with water. Zaporizhzhia There was a couple of updates published in relation to the ongoing search and rescue operations at the site of a Russian strike in Komyshuavkha throughout the day, initially reporting that the total number of casualties due to the attack on November had risen to 37, while more than 59 were missing, and 38 were still presumed to be under the rubble. By 4pm, the number of people killed had risen to 30, according to President Zelensky, who said that 30 people could still be under the rubble, as search and rescue operations continued during difficult situations, adding that Russia had dropped nine aerial bombs, targeting people who had arrived for humanitarian aid, then follow up attacks had targeted the emergency services who had arrived to help. Acting Head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration Mikhail Semikin reported that a 52-year-old woman and a 63-year-old man were killed, while a 59-year-old man was injured, following two strikes on the city of Volnyansk, noting that a five-story residential building and private homes had been damaged, but fires that broke out had been extinguished. Zhytomyr Fires broke out at critical infrastructure facilities and energy substations in districts of Zhytomyr and Korystyn as a result of morning Russian drone attacks on Wednesday, resulting in a residential building and dry grass catching fire, while damage was caused to a passenger car, along what the roof and window panes in a private residential building. — Agoraphobic Journalist (@UnknownNewsMan) November 5, 2026