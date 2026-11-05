SPRŽENA KOMANDNA MESTA: Militante u Zaporožju raznele granate iz haubice, nema preživelih (VIDEO)
POSADE izviđačkih dronova „Superkam” iz sastava grupe snaga „Istok” otkrile su kamuflirane položaje Oružanih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti i prenele njihove koordinate artiljeriji.
Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, u udarima su uništena komandna mesta ukrajinskih jedinica za upravljanje dronovima, kao i utvrđena uporišta.
Pripadnici ruske vojske nastavili su sa vazdušnim izviđanjem 5. novembra, na Dan vojnog obaveštajca. Operateri dronova tragaju za artiljerijskim oruđima, oklopnim vozilima, kopnenim robotskim sistemima i lokacijama na kojima se nalaze posade bespilotnih letelica.
Komandir voda sa pozivnim znakom „Koloda” objasnio je da je primarni zadatak jedinice lociranje centara za upravljanje ukrajinskim dronovima. Međutim, tokom izviđačkih misija, operateri često nailaze i na druge ciljeve, uključujući oklopna vozila, artiljeriju i višecevne bacače raketa.
Prema rečima pripadnika vojske, ukrajinske jedinice aktivno pokušavaju da presretnu ruske izviđačke letelice. Ponekad, kako bi uništio samo jednu letelicu tipa „Superkam” (Supercam), neprijatelj angažuje tri, četiri ili više dronova odjednom.
„Ponekad se igramo žmurke: čas oni prate nas, čas mi njih, čekajući da vidimo gde će sleteti. Neprijatelj je takođe iskusan, dobro manevriše i izmiče nam. Ali, bez obzira na to koliko se trude, mi ih ipak pronađemo”, rekao je Koloda.
Operateri su prikupljene obaveštajne podatke prosledili posadama samohodnih haubica 2S19 „Msta-S” kalibra 152 mm. Artiljerci su zatim dejstvovali po identifikovanim ciljevima. Ministarstvo odbrane je saopštilo da je uništenje ukrajinskih položaja oslabilo odbranu Oružanih snaga Ukrajine u tom području i otvorilo put za dalje napredovanje ruskih jurišnih jedinica.
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