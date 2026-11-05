PANIKA NA NEBU ŠIROM EVROPE: Najmanje 15 aviona na meti bombaških pretnji, vojni lovci hitno reagovali

NAJMANjE 15 putničkih aviona širom Evrope danas je bilo meta pretnji bombom, što je dovelo do preusmeravanja pojedinih letova, a u nekoliko slučajeva i do angažovanja vojnih lovačkih aviona.

Foto Tanjug/Hannes P. Albert/dpa via AP

Pretnje su se odnosile na letove ka: Italiji, Bugarskoj, Češkoj, Poljskoj, Austriji, Rumuniji i Belgiji.

Bezbednosnim proverama koje su do sada sprovedene nisu pronađene eksplozivne naprave.

Jedan od najozbiljnijih incidenata dogodio se na letu irske avio-kompanije "Er Lingus", koji je saobraćao od Dablina ka Rimu.

Avion tipa "Erbas A320", sa 151 putnikom i šest članova posade, preusmeren je u francusku vojnu vazduhoplovnu bazu Evre u Normandiji, gde je bezbedno sleteo.

Putnici i posada su evakuisani na sigurno, a letelicu su pregledali stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava.

Pretnja bombom upućena je i avionu kompanije "Finer", koji je leteo iz Helsinkija za Rim.

Zbog ove pretnje, avion su pratili italijanski vojni avioni, ali je letelica ipak sletela na planirano odredište, gde su obavljene bezbednosne provere.

Avioni grčke avio-kompanije "Edžijan erlajns", koji je dolazio iz Soluna i kompanije "Rajaner", koji je dolazio iz Porta, takođe su bili meta pretnji, ali su bezbedno sleteli na aerodrom Milano Malpensa.

Nije bilo potrebe za njihovim preusmeravanjem.

U Bugarskoj su stigle pretnje koje su se odnosile na tri leta kompanije "Rajaner" ka Sofiji iz Kopenhagena, Madrida i Londona.

Bugarsko ratno vazduhoplovstvo angažovalo je lovce "MiG-29", dok je let iz Londona preusmeren u Plovdiv.

Preostala dva aviona sletela su u Sofiju, a naknadne bezbednosne provere potvrdile su da su pretnje bile neosnovane.

Avion kompanije "Viz er", koji je leteo iz Milana za Varšavu, preusmeren je u Beč nakon dojave o postavljenoj bombi.

Na austrijskom aerodromu obavljene su bezbednosne provere, a prema dostupnim informacijama, nisu pronađeni nikakvi sumnjivi predmeti.

Dojava o bombi stigla je i za let avio-kompanije "Finer" iz Helsinkija za Beč, koji je sleteo prema predviđenom rasporedu.

U Rumuniji je takođe bezbedno sleteo avion "Viz era" na letu iz Milana za Bukurešt, nakon čega su angažovane bezbednosne službe i izvršene provere.

Policiji u Češkoj, prijavljene su pretnje bombom koje su se odnosile na četiri aviona koja je trebalo da slete u Prag.

Sva četiri aviona su bezbedno sletela, a nakon izvršenih pregleda, češka policija je potvrdila da eksploziv nije pronađen.

Dojava o bombi stigla je i za let poljske avio-kompanije "LOT" iz Varšave za Brisel.

Posada je tokom leta obavila bezbednosnu proveru, a nakon sletanja, avion su dodatno pregledale belgijske vlasti.

Nisu pronađeni eksploziv niti drugi sumnjivi predmeti.

Današnji incidenti usledili su nakon niza sličnih prijava u utorak, 3. novembra, kada je nekoliko putničkih aviona širom Evrope preusmereno ili podvrgnuto dodatnim bezbednosnim proverama.

Foto Tanjug/Hannes P. Albert/dpa via AP

Među njima su bili letovi ka: Rimu, Sofiji, Varšavi i Mursiji u Španiji, a u pojedinim slučajevima angažovani su i vojni avioni.

Tokom ovih provera nisu pronađene eksplozivne naprave.

Nadležni organi istražuju najnovije pretnje, mada još uvek nije utvrđeno da li su one međusobno povezane, niti ko ih je uputio.

(Index.HR)

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Данашњи инциденти уследили су након низа сличних пријава у уторак, 3. новембра, када је неколико путничких авиона широм Европе преусмерено или подвргнуто додатним безбедносним проверама. Међу њима су били летови ка Риму, Софији, Варшави и Мурсији у Шпанији; у појединим случајевима ангажовани су и војни авиони. Током ових провера нису пронађене експлозивне направе. Надлежни органи истражују најновије претње, мада још увек није утврђено да ли су оне међусобно повезане, нити ко их је упутио.

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