BRITANIJA PROTIV PRAVILA G20: Putin ostaje član, ali mu London uskraćuje poziv

RUSKI predsednik Vladimir Putin neće biti pozvan na samit G20 koji će sledeće godine biti održan u Velikoj Britaniji, izjavio je britanski premijer Endi Bernam za list "Ekonomist".

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Na pitanje da li će Putin dobiti poziv, Bernam je odgovorio odrično, a njegov kabinet nije odgovorio na zahtev Rojtersa za komentar.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je u septembru da je Vašington pozvao Putina na samit G20 u Majamiju u decembru, navodeći da bi to bila prilika za njegov susret sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i drugim svetskim liderima.

Rusija je i dalje članica G20, uprkos nastojanjima zapadnih zemalja da je izoluju nakon napada na Ukrajinu.

Lideri zemalja domaćina tradicionalno pozivaju sve članice na godišnji samit. Sledeći samit G20 u Velikoj Britaniji biće održan u novembru 2027. godine u Mančesteru, gradu u kojem je Bernam ranije bio gradonačelnik.

(Tanjug)

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