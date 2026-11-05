BRUTALNO DELOVANJE RUSKOG "VARJAGA", OBARAJU "KAMIKAZE" KA GLINENE GOLUBOVE: Pogledajte neverovatne snimke sa fronta (VIDEO)
PRIPADNCI posebne brigade snaga bespilotnih sistema „Varjag“ obaraju ukrajinske dronove-kamikaze primenom vazdušnih udara, odnosno direktnim sudarima u vazduhu, iznad magistralnog puta „Novorosija“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Rusko ministarstvo odbrane objavilo je snimke borbenog delovanja posada ove brigade.
- Vazdušnim udarima, odnosno direktnim sudarima, pripadnici jedinica protivvazdušne odbrane posebne brigade snaga bespilotnih sistema 'Varjag' oborili su iznad puta 'Novorosija' dronove-kamikaze 'Hornet' (američke proizvodnje) i 'Zozulja', bespilotne letelice velikog dometa 'Bober', FP-1 i B-2, kao i dronove-mamce 'Majja - navodi se u opisu objavljenog snimka.
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