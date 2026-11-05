Najbolji kod najboljih: Rafinja produžio ugovor do 2030. godine

Barselona je obezbedila nastavak saradnje sa jednim od svojih najvažnijih fudbalera. Brazilski reprezentativac Rafinja potpisao je novi ugovor sa katalonskim klubom, koji će ga za ekipu vezivati do 30. juna 2030. godine.

FOTO: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Dvadesetdevetogodišnji krilni napadač stigao je u Barselonu 2022. godine, a za nešto više od četiri godine ostavio je značajan trag. U dosadašnjem periodu odigrao je 190 utakmica, postigao 94 gola i upisao 62 asistencije.

Sa katalonskim velikanom osvojio je tri titule prvaka Španije i jedan trofej Kupa kralja, a produžetak ugovora vidi kao priliku da dodatno obogati svoju kolekciju trofeja.

Rafinja nije krio zadovoljstvo zbog nastavka saradnje, ističući da bi voleo da u Barseloni ostane čak i duže od predviđenog trajanja novog ugovora.

- Ukoliko budem fizički spreman i telo me bude služilo, bio bih veoma srećan da ostanem do 2030. godine, pa čak i nakon toga. Svaki fudbaler želi da iza sebe ostavi trofeje, a moj cilj je da osvojim što više. Trenutno sve ide u dobrom pravcu i nadam se da ćemo nastaviti tako - poručio je Brazilac.

Posebno je naglasio da mu je osvajanje Lige šampiona jedan od najvećih ciljeva u narednom periodu, uz želju da sa Barselonom stigne do svih mogućih trofeja.

Za Rafinju ovaj novi ugovor ima i posebnu emotivnu vrednost. Kako je istakao, uspeh koji je ostvario u dresu katalonskog kluba predstavlja veliki ponos za njega i njegovu porodicu.

- Ovo je nešto zbog čega smo svi veoma ponosni. Samo moja porodica i ja znamo kroz šta smo prošli. Zadovoljan sam onim što sam ostvario, kako individualno, tako i sa ekipom. Dajem sve od sebe za ovaj klub - izjavio je fudbaler.

Brazilac se nada da ga očekuje još mnogo uspešnih sezona na najvišem nivou, a ne krije ni želju da upravo u Barseloni završi profesionalnu karijeru.

Prema dostavljenim podacima, Rafinja je ove sezone na 13 utakmica u svim takmičenjima postigao čak 19 golova. Barselona se nalazi na prvom mestu španskog prvenstva sa 30 bodova, dok u Ligi šampiona zauzima petu poziciju sa devet osvojenih bodova.

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