UČESTVUJE I TOS: Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma u Kragujevcu
TURISTIČKA organizacija Srbije (TOS) učestvuje na 17. Međunarodnom sajmu turizma i seoskog turizma u Kragujevcu, koji je otvoren danas i trajaće do 7. novembra.
Trodnevna manifestacija okuplja više od 100 izlagača iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, a poseban akcenat stavljen je na ponudu seoskih turističkih domaćinstava, lokalnu gastronomiju i mogućnosti za razvoj ruralnog turizma.
Na sajmu se predstavljaju nacionalne, regionalne i lokalne turističke organizacije, turističke agencije, hoteli i banjski centri.
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