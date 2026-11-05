UČESTVUJE I TOS: Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma u Kragujevcu

TURISTIČKA organizacija Srbije (TOS) učestvuje na 17. Međunarodnom sajmu turizma i seoskog turizma u Kragujevcu, koji je otvoren danas i trajaće do 7. novembra.

Foto: Gemini/AI ilustracija

Trodnevna manifestacija okuplja više od 100 izlagača iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, a poseban akcenat stavljen je na ponudu seoskih turističkih domaćinstava, lokalnu gastronomiju i mogućnosti za razvoj ruralnog turizma.

Na sajmu se predstavljaju nacionalne, regionalne i lokalne turističke organizacije, turističke agencije, hoteli i banjski centri.

Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.