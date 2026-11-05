GLAVA MANEKENKE PRONAĐENA U LONCU SA SUPOM: Bivši muž raskomadao telo zbog luksuzne nekretnine? Saučesnici otac i brat (FOTO)

EBI Čoj (28) pronađena je raskomadana u jednom stanu u Hongkongu 2023. godine, tri dana nakon što je njen nestanak prijavljen.

Foto: Printskrin Instagram/@xxabbyc

Njen bivši suprug Aleks Kvong Kong-či (32), njegov otac Kvong Kau (69) i njegov brat Entoni Kvong Kong-kit (35) optuženi su za njeno ubistvo.

Viši sudski patolog Kvok Ka-ki, zatekla je dva lonca na šporetu u kuhinji Čoijeve kada je stigla na mesto zločina.

Kada ih je pregledala u mrtvačnici, u jednom od njih pronašla je glavu potopljenu u tečnost.

Na sudu je takođe rečeno da se na desnoj strani glave nalazila rupa, nastala usled preloma prouzrokovanog udarcem tupim predmetom.

Povreda je odgovarala udarcu čekićem, objasnio je dr Ka-ki.

U frižideru su takođe pronađene dve "sveže" odsečene noge, na kojima nije bilo znakova raspadanja.

Foto: Printskrin Instagram/@xxabbyc

- U kupatilu je patolog pronašla materijal za koji se sumnja da je ljudsko tkivo, uključujući i tragove na električnoj testeri - preneli su mediji u Hongkongu.

- U posudi s vodom u kupatilu, na površini je plutao mali komad tkiva za koji se sumnja da je ljudskog porekla - preneli su mediji.

Patolog je potvrdila da karakteristike nogu odgovaraju odrasloj ženi, što se poklapa sa uzrastom i srednjom građom tela Čoijeve, te zaključila da oba dela pripadaju istoj osobi.

Žrtva je bila poznata ličnost iz visokog društva i manekenka, koja se kretala u krugovima hongkonške elite iz sveta zabave i biznisa.

Njeno ubistvo, kao i jezivi detalji koji su naknadno otkriveni tokom sudskog postupka, uznemirili su javnost u ovom bogatom finansijskom centru.

Čoijeva, majka četvoro dece, nestala je u februaru 2023. godine.

Foto: Printskrin Instagram/@xxabbyc

Tri dana kasnije, u jednoj kući u gradskoj četvrti Tai Po pronađeni su delovi tela za koje se veruje da pripadaju njoj.

Jedan od komšija izjavio je prošlog meseca pred sudom da se seća kako je u noći nestanka žrtve čuo zvuk električne motorne testere.

Prema pisanju lokalnih medija, svedok je takođe naveo da se iz stana u prizemlju počeo širiti neprijatan miris.

Tužioci su pred sudom izneli tvrdnju da su zujanje i užasan smrad bili posledica toga što je telo Čoijeve, navodno, bilo raskomadano.

Optuženi nisu imali nameru da pojedu skuvane ostatke, jednostavno su želeli da onemoguće identifikaciju tela, dodali su tužioci.

Kako se moglo čuti na sudu, u smesu su navodno dodate šargarepa i rotkve, kako bi se prikrio snažan, neprijatan miris.

Foto: Printskrin Instagram/@xxabbyc

Tužioci su ranije ove nedelje rekli poroti da su Čoi i porodica njenog bivšeg supruga imali finansijske sporove oko luksuzne nekretnine vredne 5,7 miliona funti.

Ona je, navodno, još pre nekoliko godina odlučila da tu nekretninu upiše na ime svog bivšeg svekra, kako bi izbegla plaćanje većih poreza.

Tužioci su naveli da su se odnosi između nje i porodice Kvong pogoršali nakon što je ona 2022. godine pokušala da proda tu nekretninu.

Kako se moglo čuti na sudu, Kvong Kau, bivši policijski narednik, navodno je postao "ogorčen" zbog njene odluke da pokuša da proda stan.

Prema navodima tužilaštva, optuženi su odlučili da ubiju Čoi jer su želeli da zadrže nekretninu.

- Tvrdimo da su troje njih odlučili da to zajedno izvedu - rekli su oni.

Svi optuženi poriču ubistvo, ali su priznali da su onemogućili sahranu njenog tela.

Ukoliko budu proglašeni krivim, ovo troje se suočavaju sa kaznom doživotnog zatvora.

(Sun)

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