RUSKE snage napreduju u zoni SVO, u jednom danu neutralisano 1.170 ukrajinskih vojnika, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 180 vojnika i uništile tri borbena oklopna vozila, 17 automobila i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 220 vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila, među kojima i oklopni transporter "M113" američke proizvodnje, 12 automobila i jedno oruđe poljske artiljerije.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 185 vojnika i uništile jedno borbeno oklopno vozilo, 27 automobila, dva oruđa poljske artiljerije i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su više od 345 vojnika i uništile devet borbenih oklopnih vozila, sedam automobila, jedno oruđe poljske artiljerije i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su 215 vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila i četiri automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 25 vojnika i uništile 11 automobila, jedno oruđe poljske artiljerije i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Sistemi PVO oborili su 1.029 bespilotnih letelica.

(RT Balkan)

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