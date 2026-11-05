STARIMO ZAJEDNO SA PUBLIKOM: Sanja Doležal i Zec vraćaju pesme "Novih fosila" (FOTO)
SANjA Doležal i Vladimir Kočiš Zec vraćaju se pred beogradsku publiku 6. decembra, kada će u Plavoj dvorani Sava centra izvesti najveće hitove kultne grupe „Novi fosili“.
Pesme „Za dobra stara vremena“, „Milena“, „Ja sam za ples“, „Da te ne volim“ i „Šuti moj dječače plavi“ podsetiće publiku na muzičke dane koji su obeležili generacije širom regiona.
Za Sanju Doležal ovo je još jedan susret sa Beogradom, u koji dolazi više od četiri decenije.
- Beograd je grad gde već više od četrdeset godina dolazimo svakih nekoliko godina. Često kažem da starimo zajedno sa našom publikom, a pola publike dvorane su nam već stalni gosti, čak i prijatelji. Uvek se radujemo druženju i emociji koju delimo sa publikom - poručila je Sanja za "Večernje novosti".
Iako danas nastupaju ređe nego u vreme najveće popularnosti grupe, radost susreta sa publikom, kako ističe pevačica, nije se promenila.
- Donosimo pregršt lepih pesama, hitova, puno ljubavi, puno smeha i malo suza. Svakako i sećanja na neka dobra stara vremena, kada smo svi bili mlađi i luđi nego danas.
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