DŽINOVSKA RUPA UOČENA NA SUNCU: Oluje na Zemlji se očekuju od 7. novembra i trajaće danima

JEDNA od najvećih koronalnih rupa pojavila se na Suncu 2026. godine.

Foto: NASA on Unsplash

Uočili su je naučnici iz Laboratorije za solarnu astronomiju Instituta za svemirska istraživanja Ruske akademije nauka, kao i iz Instituta za fiziku Sunca i Zemlje Sibirskog odeljenja Ruske akademije nauka.

Ova šupljina je široka približno milion kilometara. Vizuelno, koronalna rupa izgleda kao bezdan na Suncu, ali to je samo iluzija. Istraživači su objasnili da je ona posledica naglog pada temperature i gustine plazme u ogromnim delovima Sunčeve atmosfere. Ti delovi prestaju da svetle, stvarajući utisak kao da je neko gumicom izbrisao velike delove zvezde.

Ovakve promene imaju mali uticaj na tok toplote i svetlosti sa Sunca, ali utiču na svemirsko vreme. Zemljina magnetosfera može prilično snažno da reaguje na koronalne rupe, što dovodi do pojave magnetnih oluja na našoj planeti.

Stoga su u subotu, 7. novembra, mogući prilično snažni poremećaji u magnetosferi, u trenutku kada dođe do prvog susreta sa frontom brzog toka plazme. Naučnici su upozorili da bi Zemlju tada moglo da zadesi nekoliko dana magnetnih oluja.

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