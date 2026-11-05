LIDER SNS MILOŠ VUČEVIĆ: Sve maske su pale, Maršavelski se predstavljao kao prijatelj studenata, a sada je jasno šta se krije iza svega!
LIDER SNS Miloš Vučević oglasio se na Instagramu povodom izjava profesora Aleksandra Maršavelskog.
-Moram još jednom sa vama da podelim zabrinutost kada govorimo o profesoru Aleksandru Maršavelskom, članu Odbora za kontrolu kontraobaveštajne službe Hrvatske, a koji nam se mesecima predstavljao kao prijatelj studenata kroz njegova otvorena pisma koje je objavljivao dnevni list Danas. Bukvalno crtao blokaderima studentima šta treba da rade. I sada kada su sve maske pale i kada je profesor Marsavelski rekao da to sam ja, dobar deo javnosti u Srbiji se pravi kao da se to nije desilo. Kakav poraz za Srbiju- rekao je Vučević.
On je dodao da može da se očekuje sve ovo što smo videli prethodnih dana i da se gasi jedina slobodna i nezavisna televizija Informer, zato će se čuti da su nevladine organizacije došle na, kako ističe, genijalnu ideju da smene patrijarha srpskog.
-Nabrajaju dostojne vladike, Kosovo doživljavaju kao nezavisnu državu koja ima svog premijera, Srbi u Crnoj Gori kao neka manjina, Republika Srpska kao neki remetilački faktor. Čestitam im, prvo poluvreme vreme vode, ali ja verujem da Srbija ima snage da se vrati sebi i da bude slobodna država srpskog naroda i svih građana koji žive na ovim prostorima i da ne slušaju nikada- naveo je.
(Pink.rs)
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