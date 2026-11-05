KREMLJ UPOZORIO KIJEV: Ili politički dogovor ili nastavak vojne operacije
INTERESI Rusije u vezi sa Ukrajinom mogu se ostvariti mirnim putem, pod uslovom da u Kijevu postoji neko ko je spreman da preuzme političku odgovornost za postizanje rešenja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je naglasio da je „za Rusiju poželjnije da svoje interese ostvari mirnim putem“, ali da „do sada to nije bilo moguće, zbog čega se sprovodi Specijalna vojna operacija“.
- Zbog toga će interesi Rusije biti osigurani ili vojnim putem — nastavljanjem Specijalne vojne operacije, ili mirnim putem, ukoliko se u Kijevu pojavi neko ko pokaže političku volju i preuzme političku odgovornost - objasnio je portparol Kremlja.
Američki Kongres nastaviće svoju spoljnu politiku
Govoreći o izborima za Kongres SAD, Peskov je istakao da će američki predsednik Donald Tramp nastaviti da vrši svoja ovlašćenja i sprovodi svoju spoljnu politiku.
- Sve ostalo je, iz naše perspektive, unutrašnja stvar Sjedinjenih Američkih Država- naglasio je Peskov, odgovarajući na pitanje da li rezultati izbora za Kongres SAD mogu utiču na procene Kremlja u vezi sa rešavanjem situacije u Ukrajini.
O dizel-gorivu
Govoreći o izvozu ruskog dizel-goriva, ono će, u skladu sa dogovorom Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, naći svoje kupce, naglasio je Peskov.
- Kao što znate, isporuke su realizovane. Reč je o komercijalnim isporukama, tako da, naravno, detalji ne mogu biti javno dostupni. Dizel-gorivo naći će svoje kupce - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li se nastavljaju isporuke u okviru ranije postignutih dogovora Rusije i SAD.
Prema njegovim rečima, dogovor o isporukama dizel-goriva ne treba dovoditi u vezu sa američkim izborima.
(Sputnjik)
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