INTERESI Rusije u vezi sa Ukrajinom mogu se ostvariti mirnim putem, pod uslovom da u Kijevu postoji neko ko je spreman da preuzme političku odgovornost za postizanje rešenja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto:Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

On je naglasio da je „za Rusiju poželjnije da svoje interese ostvari mirnim putem“, ali da „do sada to nije bilo moguće, zbog čega se sprovodi Specijalna vojna operacija“.

- Zbog toga će interesi Rusije biti osigurani ili vojnim putem — nastavljanjem Specijalne vojne operacije, ili mirnim putem, ukoliko se u Kijevu pojavi neko ko pokaže političku volju i preuzme političku odgovornost - objasnio je portparol Kremlja.

Američki Kongres nastaviće svoju spoljnu politiku

Govoreći o izborima za Kongres SAD, Peskov je istakao da će američki predsednik Donald Tramp nastaviti da vrši svoja ovlašćenja i sprovodi svoju spoljnu politiku.

- Sve ostalo je, iz naše perspektive, unutrašnja stvar Sjedinjenih Američkih Država- naglasio je Peskov, odgovarajući na pitanje da li rezultati izbora za Kongres SAD mogu utiču na procene Kremlja u vezi sa rešavanjem situacije u Ukrajini.

O dizel-gorivu

Govoreći o izvozu ruskog dizel-goriva, ono će, u skladu sa dogovorom Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, naći svoje kupce, naglasio je Peskov.

- Kao što znate, isporuke su realizovane. Reč je o komercijalnim isporukama, tako da, naravno, detalji ne mogu biti javno dostupni. Dizel-gorivo naći će svoje kupce - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li se nastavljaju isporuke u okviru ranije postignutih dogovora Rusije i SAD.

Prema njegovim rečima, dogovor o isporukama dizel-goriva ne treba dovoditi u vezu sa američkim izborima.

(Sputnjik)

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