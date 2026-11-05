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POČINJE "MALABAR!" Velika vojna vežba tri svetske sile, šta se sprema? (FOTO)

Танјуг

05. 11. 2026. u 10:07

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ZEMLjE grupacije Kvad, Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija i Indija započele su danas zajedničku pomorsku vojnu vežbu pod nazivom "Malabar" u vodama kod regiona Kanto, u okolini Tokija, saopštile su japanske pomorske snage.

ПОЧИЊЕ МАЛАБАР! Велика војна вежба три светске силе, шта се спрема? (ФОТО)

Tanjug/AP/Emrah Gurel

U saopštenju se navodi da četiri zemlje nastoje da ojačaju međusobne veze kroz zajedničku obuku, koja će trajati do 12. novembra i obuhvatiti vežbe reagovanja na dejstva podmornica i pomorskih snaga, preneo je Kjodo.

- Bezbednosno okruženje u indo-pacifičkom regionu postaje sve složenije - izjavio je viceadmiral Kacuši Omači, komandant japanske flote na ceremoniji otvaranja vežbe, održanoj na nosaču helikoptera "Ise", usidrenom u pomorskoj bazi Jokosuka, nedaleko od Tokija.

Omači je rekao da je saradnja sa zemljama koje dele iste vrednosti i interese važnija nego ikada.

Ceremoniji povodom početka vežbe prisustvovalo je oko 200 predstavnika iz četiri zemlje članice Kvada.

Pomorska vežba "Malabar" pokrenuta je 1992. godine kao bilateralna inicijativa američke i indijske mornarice, dok su se pomorske snage Japana pridružile 2007. godine.

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