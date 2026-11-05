POČINJE "MALABAR!" Velika vojna vežba tri svetske sile, šta se sprema? (FOTO)

ZEMLjE grupacije Kvad, Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija i Indija započele su danas zajedničku pomorsku vojnu vežbu pod nazivom "Malabar" u vodama kod regiona Kanto, u okolini Tokija, saopštile su japanske pomorske snage.

Tanjug/AP/Emrah Gurel

U saopštenju se navodi da četiri zemlje nastoje da ojačaju međusobne veze kroz zajedničku obuku, koja će trajati do 12. novembra i obuhvatiti vežbe reagovanja na dejstva podmornica i pomorskih snaga, preneo je Kjodo.

- Bezbednosno okruženje u indo-pacifičkom regionu postaje sve složenije - izjavio je viceadmiral Kacuši Omači, komandant japanske flote na ceremoniji otvaranja vežbe, održanoj na nosaču helikoptera "Ise", usidrenom u pomorskoj bazi Jokosuka, nedaleko od Tokija.

🇮🇳🇯🇵🇦🇺🇺🇸 Indian Navy’s Shivalik-class stealth frigate INS Sahyadri has arrived at Yokosuka Port, Japan, to participate in the multinational naval exercise Malabar 2026, strengthening maritime cooperation and interoperability among participating navies. #INS_Sahyadri #Malabar2026 #IndianNavy #MaritimeSecurity #IndoPacific — Indian Defence Times (@IndianDefenceT) November 4, 2026

Omači je rekao da je saradnja sa zemljama koje dele iste vrednosti i interese važnija nego ikada.

Ceremoniji povodom početka vežbe prisustvovalo je oko 200 predstavnika iz četiri zemlje članice Kvada.

Pomorska vežba "Malabar" pokrenuta je 1992. godine kao bilateralna inicijativa američke i indijske mornarice, dok su se pomorske snage Japana pridružile 2007. godine.

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