POČINJE "MALABAR!" Velika vojna vežba tri svetske sile, šta se sprema? (FOTO)
ZEMLjE grupacije Kvad, Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija i Indija započele su danas zajedničku pomorsku vojnu vežbu pod nazivom "Malabar" u vodama kod regiona Kanto, u okolini Tokija, saopštile su japanske pomorske snage.
U saopštenju se navodi da četiri zemlje nastoje da ojačaju međusobne veze kroz zajedničku obuku, koja će trajati do 12. novembra i obuhvatiti vežbe reagovanja na dejstva podmornica i pomorskih snaga, preneo je Kjodo.
- Bezbednosno okruženje u indo-pacifičkom regionu postaje sve složenije - izjavio je viceadmiral Kacuši Omači, komandant japanske flote na ceremoniji otvaranja vežbe, održanoj na nosaču helikoptera "Ise", usidrenom u pomorskoj bazi Jokosuka, nedaleko od Tokija.
Omači je rekao da je saradnja sa zemljama koje dele iste vrednosti i interese važnija nego ikada.
Ceremoniji povodom početka vežbe prisustvovalo je oko 200 predstavnika iz četiri zemlje članice Kvada.
Pomorska vežba "Malabar" pokrenuta je 1992. godine kao bilateralna inicijativa američke i indijske mornarice, dok su se pomorske snage Japana pridružile 2007. godine.
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