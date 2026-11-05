TELO NEMAČKOG MINISTRA PRONAĐENO U HOTELSKOJ SOBI: Otkriveno šta se dešavao u satima koji su prethodili smrti poznatog političara
TELO nemačkog političara i lidera stranke "Slobodni glasači" Huberta Ajvangera pronađeno je u hotelskoj sobi na trećem spratu hotela "Nojer Fric" u Berlinu.
Forenzičari i policija su na mestu incidenta, a kako piše Bild, gosti su ostali zatvoreni u hotelu i među njima se šire glasine o smrti političara.
Telo 55-godišnjeg Ajvangera, ministra privrede Bavarske, pronađeno je nešto ranije, a kako piše nemački medij, uzrok smrti je i dalje nejasan.
Nije se osećao dobro
Vest o smrti ovog političara u noći između srede i četvrtka je šokirala Nemačku. Izvori iz bavarske pokrajinske vlade i berlinske policije obavestili su "Bild" da je Ajvanger pronađen bez znakova života u svojoj hotelskoj sobi u berlinskoj četvrti Mite.
Ajvanger je trebalo da održi govor na otvaranju berlinske kancelarije "Slobodnih glasača".
Prema informacijama do kojih je došao "Bild", on je otkazao taj nastup i ostao u hotelu u ulici Fridrihštrase jer se nije osećao dobro.
Osoblje je pominjalo moguću infekciju, dok su izvori iz poslaničke grupe CSU u Bundestagu naveli da je imao stomačne tegobe. U satima koji su prethodili njegovoj smrti, bliski saradnici su navodno pokušavali da stupe u kontakt s njim, ali bezuspešno.
Tužilaštvo prati sve tragove
Prema navodima berlinskog javnog tužilaštva, još uvek nije jasno ko je pronašao Ajvangera. Čak i nekoliko sati nakon vesti o njegovoj smrti, ostaje nepoznato da li je preminuo prirodnom smrću.
Mihael Pecold, portparol berlinskog javnog tužilaštva, izjavio je za "Bild":
- Trenutno nema sumnji na krivično delo. U ovoj fazi, ništa se ne može isključiti.
Međutim, prema informacijama do kojih je došao "Bild", na telu Ajvangera nije bilo tragova spoljnih povreda. Pecold je dodao: "Konkretne okolnosti pod kojima je pronađen još uvek se ne mogu otkriti."
Policija je nastavila istragu u hotelu tokom nekoliko sati. Tek kasno u noć Ajvangerovo telo je odvezeno vozilom berlinske službe sudske medicine. Prema informacijama do kojih je došao "Bild", njegovu hotelsku sobu je ranije posetio i sveštenik.
Iza njega ostala dva sina
Policija je obavestila Ajvangerovu porodicu o njegovoj smrti. Nije bio oženjen, ali je živeo sa Tanjom Švajger, koja obavlja funkciju upravnice okruga Regensburg, a sa kojom je imao dva sina.
Ajvanger je rođen 26. januara 1971. godine u Ergoldsbahu (Donja Bavarska). Odrastao je na poljoprivrednom gazdinstvu, a studirao je poljoprivredu na Visokoj strukovnoj školi Vajenštefan.
Njegova politička karijera počela je rano: 2006. godine postao je predsednik stranke "Slobodni glasači" ("Freie Wähler") u Bavarskoj. Godine 2010. preuzeo je i funkciju saveznog predsednika svoje stranke. Prvi put je izabran u Bavarski pokrajinski parlament 2008. godine.
Nakon pokrajinskih izbora 2018. godine, postao je bavarski ministar privrede, regionalnog razvoja i energetike, kao i zamenik predsednika pokrajinske vlade. Ovaj konzervativni političar bio je poznat kao oštar kritičar odluka Evropske unije.
(Kurir)
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