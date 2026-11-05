MASOVNI UKRAJINSKI NAPAD NA RUSKU RAFINERIJU NAFTE: Cela oblast ostala bez struje

UKRAJINA je 5. novembra pokrenula masovni noćni napad na rusku oblast Rjazanj, navodno pogodivši jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte i veliki logistički centar Vajldberis, izazvavši požare i poremetivši snabdevanje električnom energijom u delovima grada.

Foto: social media / WillWest News / Profimedia

- Požari su izbili u industrijskim objektima u Rjazanju. Dalekovodi su oštećeni, što je izazvalo prekide u snabdevanju strujom u delovima grada - rekao je regionalni guverner Pavel Malkov.

Jedna osoba je povređena, prema Malkovu, koji je takođe prijavio štetu nastalu padom ostataka drona.

Ukrajinski kanali za praćenje Exilenova+ i Supernova+ identifikovali su Rjazanjsku rafineriju nafte kao jednu od meta. Video snimci i fotografije koje su podelili lokalni stanovnici prikazuju veliki požar koji gori u objektu nakon prijavljenih napada.

Rafinerija nafte u Rjazanju, u vlasništvu ruskog naftnog giganta Rosnjefta, jedna je od tri najveće rafinerije u Rusiji, sa godišnjim kapacitetom prerade koji prelazi 17 miliona metričkih tona sirove nafte.

Fabrika proizvodi benzin, dizel, avionsko gorivo, lož ulje i bitumen, snabdevajući Moskvu i druge centralne ruske regione.

Ukrainian drones struck Russia’s Ryazan oil refinery, one of the country’s largest, and a major Wildberries logistics hub overnight on Nov. 5, sparking fires at both sites. The attacks damaged power lines, caused outages and injured one person. https://t.co/OXNu2rSZVL — Clash Report (@clashreport) November 5, 2026

Rafinerija je više puta bila meta napada ukrajinskih dronova. Nakon napada 15. oktobra, jedna od njenih glavnih jedinica za preradu sirove nafte je zatvorena.

Još jedna prijavljena meta tokom noći bio je veliki logistički centar Vajldberis u Rjazanju, objavio je ruski nezavisni medij Astra.

Distributivni centar se prostire na približno 173.000 kvadratnih metara. Lokalni stanovnici su prijavili požar u objektu nakon napada.

Skladište je prethodno bilo meta napada 29. avgusta i privremeno je obustavilo rad nakon tog napada.

Dronovi gađaju i regione Rostov, Voronjež

Noćna kampanja dronova proširila se i na Rostovsku oblast Rusije, gde je guverner Jurij Sljusar tvrdio da je oko 50 ukrajinskih dronova presretnuto ili uništeno u četiri okruga.

- Nismo primili nikakve izveštaje o žrtvama ili šteti na terenu. Ove informacije će biti ažurirane - rekao je Sljusar.

U susednoj Voronješkoj oblasti, gubernator Aleksandar Gusev je prijavio otkrivanje i uništavanje 48 vazdušnih ciljeva.

- Prema preliminarnim informacijama, nema žrtava - napisao je Gusev na Telegramu, dodajući da su ostaci drona oštetili ogradu privatne kuće i poluprikolicu u predgrađu.

Tvrdnje ruskih regionalnih vlasti o broju presretnutih i uništenih dronova nisu nezavisno potvrđene.

Ukrajina pojačava naftni napad na Rusiju

Najnoviji napad dogodio se i usred obnovljenog talasa ukrajinskih udara na rusku rafinerijsku industriju.

Dana 30. oktobra, dronovi su pogodili rafineriju Novokujbiševsk kompanije Rosnjeft u Samarskoj oblasti. Sledećeg dana, pogođena je rafinerija Novoil kompanije Bašnjeft u Ufi, u ruskoj Republici Baškortostan.

U nedelju je meta napada bila rafinerija Lukoil-Nižegorodnjefteorgsintez (NORSI) u Nižnjenovgorodskoj oblasti, dok je požar izbio u rafineriji Novo-Jaroslavlj (Slavnjeft-JANOS) nakon prijavljenog napada dronom.

Ryazan oil refinery under attack💥 & burning 🔥... Operated by Rosneft, annual crude processing capacity ~ 17 million tonnes which is about 5% of #ruSSia`Z total & it`s key for Moscow region fuel. #Ukraine #UkraineruSSiaWar https://t.co/svTNSDuFvu — Kiborgz (@Kiborgzzz) November 5, 2026

2. novembra , dronovi su ciljali Samarsku oblast u Rusiji , verovatnim napadom na Samarsku linearnu proizvodno-otpremnu stanicu (LPDS) u blizini naselja Prosvet, gde je prijavljen požar.

Stanica je jedno od najvećih skladišta nafte u Evropi, sa 71 rezervoarom koji sadrži više od 1,6 miliona kubnih metara (56,5 miliona kubnih stopa) sirove nafte.

Prostirući se na više od 216 hektara (534 akra), služi kao ključno raskrsnica u ruskoj mreži za transport nafte, gde se spajaju četiri glavna cevovoda.

Ukrajina je privremeno obustavila napade na ruske rafinerije nakon zahteva američkog predsednika Donalda Trampa predsedniku Volodimiru Zelenskom da ne cilja rusku proizvodnju goriva.

Međutim, napadi na druge elemente ruske naftne infrastrukture, uključujući transportne i skladišne objekte, su se nastavili.

(Kijev post)

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