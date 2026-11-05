OBORENO SKORO 500 DRONOVA: Ruska PVO osujetila napad ukrajinskih letelica
DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 496 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kurske, Nižegorodske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Tambovske, Tulske oblasti, Moskovskof regiona, Krasnodarskog kraja, Krima i voda Azovskog i Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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