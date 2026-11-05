Svet

OBORENO SKORO 500 DRONOVA: Ruska PVO osujetila napad ukrajinskih letelica

В.Н.

05. 11. 2026. u 09:59

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DEŽURNE snage PVO su tokom noći presrele i uništile 496 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

ОБОРЕНО СКОРО 500 ДРОНОВА: Руска ПВО осујетила напад украјинских летелица

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Naime, dronovi su oboreni iznad Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kurske, Nižegorodske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Tambovske, Tulske oblasti, Moskovskof regiona, Krasnodarskog kraja, Krima i voda Azovskog i Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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