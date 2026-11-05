FINSKA VLADA U PROBLEMU: Rejting premijerove stranke pao na najniži nivo u poslednjih 30 godina

PODRŠKA finskoj vladajućoj koalicionoj stranci koju predvodi premijer Peteri Orpo pala je na najniži nivo u poslednjih 30 godina od 15,4%, prema anketi lista Yle.

Foto:Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia

- U oktobru je podrška Nacionalnoj koalicionoj stranci pala na najniži nivo u više od 30 godina - navodi se u izveštaju.

Prema anketi, stranka je dobila podršku od 15,4% ispitanika.

Prema podacima lista Yle, rejting desničarske stranke Finci, koja je deo vlade, nastavlja da raste, za koju glasa 16,7% ispitanika. Opoziciona Socijaldemokratska partija ostaje u vođstvu sa 22,9%.

Anketa je sprovedena od 12. oktobra do 3. novembra među 2.200 ljudi starijih od 18 godina, isključujući stanovnike Olandskih ostrva . Margina greške je bila 2%.

Sledeći parlamentarni izbori biće održani u Finskoj na proleće 2027. godine.

(Ria Novosti)

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